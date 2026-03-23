'돌싱' 28기 현숙, ♥영식과 '럽스타' 시작 "사진 올릴 날이 올 줄이야, 부끄럽네"

기사입력 2026-03-23 13:18


'돌싱' 28기 현숙, ♥영식과 '럽스타' 시작 "사진 올릴 날이 올 줄…

[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 28기 현숙과 영식이 달달한 투샷을 공개했다.

23일 현숙은 자신의 SNS에 "날씨가 흐려도 좋았던 백수해안도로♥ 부끄럽네요. 우리가 사진을 올릴 날이 올 줄이야"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 전라남도 영광군을 찾은 현숙과 영식의 모습이 담겼다. 두 사람은 어깨를 다정하게 맞댄 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다. 방송 이후 더욱 훈훈해진 영식의 모습과 여전히 아름다운 현숙의 비주얼이 시선을 사로잡는다.


'돌싱' 28기 현숙, ♥영식과 '럽스타' 시작 "사진 올릴 날이 올 줄…
한편 현숙은 ENA, SBS Plus '나는 SOLO' 돌싱 특집 28기 출연자다. 이혼 후 세 아이를 홀로 키우고 있으며 28기 영식과 7개월째 교제 중이다. 두 사람은 방송 당시 접점이 없어지만 '나는 SOLO' 출연 이후 현숙의 제안으로 진지한 만남을 시작했으며, 현재 약 7개월째 교제 중인 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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