'돌싱' 28기 현숙, ♥영식과 '럽스타' 시작 "사진 올릴 날이 올 줄이야, 부끄럽네"
[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 28기 현숙과 영식이 달달한 투샷을 공개했다.
23일 현숙은 자신의 SNS에 "날씨가 흐려도 좋았던 백수해안도로♥ 부끄럽네요. 우리가 사진을 올릴 날이 올 줄이야"라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 전라남도 영광군을 찾은 현숙과 영식의 모습이 담겼다. 두 사람은 어깨를 다정하게 맞댄 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다. 방송 이후 더욱 훈훈해진 영식의 모습과 여전히 아름다운 현숙의 비주얼이 시선을 사로잡는다.
한편 현숙은 ENA, SBS Plus '나는 SOLO' 돌싱 특집 28기 출연자다. 이혼 후 세 아이를 홀로 키우고 있으며 28기 영식과 7개월째 교제 중이다. 두 사람은 방송 당시 접점이 없어지만 '나는 SOLO' 출연 이후 현숙의 제안으로 진지한 만남을 시작했으며, 현재 약 7개월째 교제 중인 것으로 알려졌다.
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