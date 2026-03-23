박명수, BTS 광화문 공연에 소신 "성공이네 아니네 말 많지만, 국위선양 엄청난 의미"(라디오쇼)

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박명수가 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연에 대한 소신을 전했다.
23일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼' 오프닝에서 박명수는 한 청취자가 보낸 "광화문이 허락한 연예인 BTS, 그리고 PMS"라는 재치 있는 문자를 소개받고 웃음을 터뜨렸다.
그는 "비교 자체가 민망하다"면서도 "규모는 비교할 수 없지만 '라디오쇼' 역시 광화문에서 두 차례 공개방송을 진행한 적이 있다. 이순신 장군님과 세종대왕님 사이 어딘가였다"며 유쾌하게 회상했다. 이어 "세 번째 공개방송도 기대해 보겠다"고 덧붙이며 여유 있는 농담을 건넸다.
그러면서도 박명수는 당시를 떠올리며 "우리 때는 약 2~3천 명 정도가 모였다. 국가적인 홍보 없이 진행된 행사였음에도 많은 분들이 찾아주셨다"며 감사함을 전했고, "기회가 된다면 다시 한 번 해보고 싶다"고 바람을 드러냈다.
특히 그는 방탄소년단 멤버들과의 인연도 언급했다. 박명수는 "슈가와 진은 개인적으로 인연이 있다"며 친근함을 드러낸 뒤, "진은 얼굴이 마치 방부제 같다. 시간이 지나도 변함없이 잘생겼다"고 극찬했다.
무엇보다 방탄소년단의 광화문 공연에 대해서는 진지한 평가를 내놓았다. 박명수는 "성공이네 아니네 말이 많지 국위 선양을 얼마나 했냐"면서 "세계 196개국에 광화문이 생중계되고 있다는 사실만으로도 엄청난 의미가 있다"고 강조했다. 이어 "그 가치는 돈으로 따질 수 없는 수준이며, 이런 무대는 오직 BTS이기에 가능하다"고 높이 평가하며 축하의 메시지를 전했다.
한편 방탄소년단은 지난 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최했다. 현장은 약 10만 4000명의 관람객으로 인산인해를 이뤘다.