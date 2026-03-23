“재석이 형 멋있다”…유연석, 유재석에 푹 빠졌다 ‘무한신뢰’

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[스포츠조선 조민정 기자] SBS '틈만 나면,' 유연석이 유재석의 '에이스 모드'에 제대로 빠져들었다.
이날 방송에서는 무엇보다 유재석을 향한 유연석의 '무한 신뢰'가 눈길을 끈다. 그동안 유재석은 연습 대비 실전 성공률이 아쉽다는 평가를 받아왔지만, 지난 방송에서 '쓰레기통 농구' 게임 3연속 성공을 기록하며 분위기를 완전히 뒤집었다.
이에 유연석은 게임 시작부터 "재석이 형이 지난주에 연달아 3개를 했다"며 "형 하던 대로만 하면 된다"고 적극적으로 밀어주며 남다른 믿음을 드러냈다.
이를 지켜보던 유연석은 "재석이 형 멋있다"며 감탄을 쏟아냈고, 눈빛마저 달라진 모습으로 웃음을 자아냈다. 급기야 유재석이 "오늘 컨디션 미쳤다. 바로 게임 가자"며 연습 생략까지 선언하자, 유연석은 "저도 연습할 기회를 달라"고 외쳐 현장을 폭소로 물들였다.
유연석의 전폭적인 지지 속에 유재석이 완전히 에이스로 자리 잡을 수 있을지 관심이 모인다.
한편 SBS '틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com