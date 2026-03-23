하하, '20만' 조회수 비웃는 유재석에 울컥..."지 잘 된다고" ('런닝맨')

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 유재석이 조회수 잘 안 나와 풀 죽어있는 하하를 보고 웃음을 터트렸다.
23일 '런닝맨' 공식 유튜브 채널에는 "유재석, 조회수 잘 안 나와 풀 죽어있는 하하 보고 참지 못하는 웃음"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 하하는 녹화 대기 중 지석진을 향해 "생각보다 조회수가 많이 안 나와서 죄송하다"라고 사과했다. 최근 하하는 지석진이 김용만, 김수용과 함께 출연 중인 유튜브 채널 '조동아리'에 출연했지만, 해당 영상이 '런닝맨' 녹화일 기준 약 20만 조회수에 머물며 아쉬움을 드러낸 것.
이에 하하는 "내가 알고리즘에서 진짜 멀어지긴 했더라"며 속상한 마음을 털어놨고, 이를 들은 지석진은 "이게 쉽지가 않다"며 공감했다.
이때 이를 지켜보던 유재석은 조회수 잘 안 나와 풀이 죽은 하하의 모습이 웃긴 듯 웃음을 터뜨렸고, 하하는 "그냥 웃으면 되지 왜 콧방귀를 뀌냐. 남 망하니까 좋냐"며 불만을 표출했다. 그러자 유재석은 "망하니까 웃긴다"라고 받아쳤다. 지석진 역시 "망하는 게 제일 웃기다"며 거들었고, 이어 "시경이한테 유튜브 어드바이스 했던 애가 하하다. 시경이는 완전 대박이 났다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
그때 유재석은 "하하가 우리 중에 유튜브를 제일 먼저 했다"라면서 가장 먼저 시작했지만, 기대만큼 조회수가 나오지 않는다는 뉘앙스로 놀렸고, 하하는 유재석의 입을 막은 채 "조용히 해라. 본인 잘 된다고"라며 울컥한 채 버럭해 폭소를 자아냈다.