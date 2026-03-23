“쌍둥이인 줄” 이형택·윤경호, 투샷에 연예계 발칵..도플갱어 외모 화제

기사입력 2026-03-23 15:09


“쌍둥이인 줄” 이형택·윤경호, 투샷에 연예계 발칵..도플갱어 외모 화제

[스포츠조선 박아람 기자] 전 테니스 선수 이형택이 배우 윤경호와 쌍둥이 같은 외모로 눈길을 끌었다.

이형택은 지난 22일 자신의 SNS에 "요즘 정말 최고로 재밌는 윤경호 배우님~!! #윤경호 #머드리 #오늘아님주의 #이형택 #도깨비"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이형택과 윤경호가 나란히 서서 엄지를 치켜세운 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.

특히 두 사람은 눈, 코, 입 등 얼굴 분위기까지 닮은 외모로 시선을 사로잡았다.

이를 본 배우 신현준은 "묘하게 닮았는데"라고 댓글을 남겼고, 가수 윤경록 역시 "도플갱어 같다"며 놀라워했다.

누리꾼들도 "순간 쌍둥이인 줄 알았다", "친형제 아니냐", "정말 닮았다" 등 다양한 반응을 보였다.

이에 윤경호는 "영광입니다"라고 댓글을 남겼고, 이형택 역시 "와우~ 영광입니다. 너무 재밌으세요"라고 화답하며 훈훈한 분위기를 더했다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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