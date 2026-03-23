[공식] 김세정, 10년 몸담은 젤리피쉬 떠났다..아이오아이 정채연 따라 BH엔터行 굳히나

최종수정 2026-03-23 15:23

[공식] 김세정, 10년 몸담은 젤리피쉬 떠났다..아이오아이 정채연 따라…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김세정이 10년간 한솥밥을 먹었던 젤리피쉬엔터테인먼트와 이별을 고했다.

젤리피쉬엔터테인먼트는 23일 "

당사와 김세정은 신중한 논의 끝에 지난 10년간 함께해온 여정을 마무리하고 전속계약을 종료하기로 협의했다"고 밝혔다.

이어 "
그동안 서로를 향한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 함께 걸어온 시간은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 순간들이었다. 김세정이 보여준 열정과 노력, 그리고 팬 여러분과 함께 만들어온 모든 기억을 오래도록 간직하겠다"며 "오랜 시간 젤리피쉬와 함께해 준 김세정에게 깊은 감사의 마음을 전하며, 앞으로 펼쳐질 새로운 여정을 진심으로 응원하겠다. 앞으로도 김세정을 향한 변함없는 사랑과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

앞서 2013년 9월 젤리피쉬엔터테인먼트 공개 오디션을 통해 합격해 연습생을 시작한 김세정은 2016년 Mnet 서바이벌 오디션 프로그램 '프로듀스 101'에서 최종 2위를 기록하며 프로젝트 그룹 아이오아이 멤버로 활동을 시작했다. 아이오아이 미니 1집 활동을 마친 뒤 그해 6월 젤리피쉬엔터테인먼트가 런칭한 걸그룹 구구단 멤버로 정식 데뷔했고 이후 연기에 도전, 드라마 '학교 2017' '경이로운 소문' '사내맞선' '이강에는 달이 흐른다' 등을 통해 배우로서 입지를 굳혔다. 오는 5월 아이오아이 완전체로 컴백할 예정이다.

이러한 김세정은 젤리피쉬엔터테인먼트와 10년 동행에 마침표를 찍고 현재 BH엔터테인먼트와 전속계약을 논의 중이다. BH엔터테인먼트는 고수, 금새록, 김고은, 김시아, 박보영, 박성훈, 박지후, 박진영, 박해수, 안소희, 이병헌, 이지아, 이진욱, 이희준, 장동윤, 정우, 정호연, 조복래, 주종혁, 추자현, 한가인, 한지민, 한효주 등이 소속되어 있는 매니지먼트사로 특히 김세정과 함께 아이오아이 활동을 했던 정채연 또한 소속되어 있어 관심을 끌고 있다.

<이하 젤리피쉬엔터테인먼트 전문>

안녕하세요, 젤리피쉬엔터테인먼트입니다.

먼저 소속 아티스트 김세정을 아끼고 사랑해주신 팬 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.


당사와 김세정은 신중한 논의 끝에, 지난 10년간 함께해온 여정을 마무리하고 전속계약을 종료하기로 협의하였음을 안내드립니다.

그동안 서로를 향한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 함께 걸어온 시간은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 순간들이었습니다. 김세정이 보여준 열정과 노력, 그리고 팬 여러분과 함께 만들어온 모든 기억을 오래도록 간직하겠습니다.

오랜 시간 젤리피쉬와 함께해 준 김세정에게 깊은 감사의 마음을 전하며, 앞으로 펼쳐질 새로운 여정을 진심으로 응원하겠습니다.

앞으로도 김세정을 향한 변함없는 사랑과 응원 부탁드립니다.

감사합니다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

2.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

3.

김대희, ♥승무원 아내+한의대 딸 공개..지성+미모 겸비 '붕어빵' 모녀(독박투어4)

4.

[SC현장] “바로 한다고→왜 나를?” 곽선영·윤두준, ‘용감한 형사들5’ 새 판 짜여졌다

5.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

2.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

3.

김대희, ♥승무원 아내+한의대 딸 공개..지성+미모 겸비 '붕어빵' 모녀(독박투어4)

4.

[SC현장] “바로 한다고→왜 나를?” 곽선영·윤두준, ‘용감한 형사들5’ 새 판 짜여졌다

5.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 향한 극단적 차별! WBC 한국 대표팀 합류로 밉보였나…'4할 타자' 어이없는 마이너 강등

2.

'로버츠 감독의 무논리 변명' 김혜성을 타격보고 쓸건가요? 사실상 루키 취급

3.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

4.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

5.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.