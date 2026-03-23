'야구계 김나박이' 김태균·나지완·박용택·이대호…사전 모임부터 기싸움 치열('우리동네 야구대장')

기사입력 2026-03-23 15:45


'야구계 김나박이' 김태균·나지완·박용택·이대호…사전 모임부터 기싸움 치…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '우리동네 야구대장' 감독 4인방이 첫 만남부터 뜨거운 승부욕과 케미스트리를 발휘했다.

오는 4월 12일 첫 방송되는 KBS2 새 스포츠 리얼리티 예능 '우리동네 야구대장' 측은 최근 공식 유튜브 채널을 개설하고 박용택, 이대호, 김태균, 나지완 감독의 티저 영상을 공개하며 예비 시청자들의 기대감을 높이고 있다.

지난 20일에는 U-10 유소년 선수들의 짜릿한 경기 장면을 엿볼 수 있는 2차 티저와 함께 감독 4인방의 첫 번째 사전 모임 현장을 담은 콘텐츠가 베일을 벗었다. 티저 영상은 이정후, 원태인의 유소년 시절 모습으로 시작해 새로운 슈퍼스타의 탄생을 예고했다. 이어 총 48명의 작은 영웅들을 비추며 앞으로 펼쳐질 웅장한 전설의 서막을 알렸다.

야구계의 '김나박이' 김태균, 나지완, 박용택, 이대호 감독은 사전 모임부터 치열한 기세 싸움으로 웃음과 긴장감을 동시에 자아냈다. 자타공인 KBO 레전드인 네 사람은 각자 연고지에서 유소년 선수들을 선발해 팀을 꾸리고 실제 리그전을 치를 예정이다. 본격적인 대결에 앞서 한자리에 모인 감독들은 "무조건 이기겠다", "기운이 좋다"라며 저마다 자신감을 내비쳤다.

무엇보다 4인 4색 리더십이 눈길을 사로잡았다. 박용택은 "아무 걱정 말고 하고 싶은 것 마음껏 해"라며 인자한 미소의 '자율 야구'를 내세웠고, 반면 나지완은 "억울하면 울어도 돼"라며 엄격한 '호랑이 감독'의 면모를 드러냈다.

또한 지역별 선수 구성도 궁금증을 자극한다. 충청 유소년 팀을 이끄는 김태균은 최약체로 지목됐음에도 "우리는 근성으로 간다"라며 투지를 보였다. 이대호는 부산의 야구 명문을 언급하며 승리를 자신했다. 특히 이대호의 아들이자 유소년 선수인 이예승 군의 트라이아웃 참여에 대해 "아들이라고 끼워 넣는 것 없이 철두철미하게 실력으로 선발하겠다"라고 밝혀 합류 여부에 귀추가 주목된다.

개막을 위한 리그 규정도 정리됐다. 각 팀은 선수 12명, 코치 2명씩으로 구성되며, 시즌당 6경기를 치러 1위는 우승팀으로서 '야구대장'의 영광을, 꼴찌는 '캐삭(캐릭터 삭제)'과 재정비의 시간을 갖게 된다. 공정한 리그를 위해 박용택의 서울 연고지는 범위를 조정하기로 합의했다. 과연 리틀 트윈스, 리틀 자이언츠, 리틀 이글스, 리틀 타이거즈 중 누가 초대 '야구대장'이 될지 기대가 모인다.

한편 '우리동네 야구대장'은 오는 4월 12일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

2.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

3.

'미스터 킴♥' 28기 순자, 앞트임까지 했다..7일만 '확 달라졌다'

4.

박명수, BTS 광화문 공연에 소신 "성공이네 아니네 말 많지만, 국위선양 엄청난 의미"(라디오쇼)

5.

큐브 퇴사자 3인 폭로 "女연습생 40kg 초반 유지 못하면 거침없이 잘라"(이창섭)

연예 많이본뉴스
1.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

2.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

3.

'미스터 킴♥' 28기 순자, 앞트임까지 했다..7일만 '확 달라졌다'

4.

박명수, BTS 광화문 공연에 소신 "성공이네 아니네 말 많지만, 국위선양 엄청난 의미"(라디오쇼)

5.

큐브 퇴사자 3인 폭로 "女연습생 40kg 초반 유지 못하면 거침없이 잘라"(이창섭)

스포츠 많이본뉴스
1.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

2.

'좋은거야 나쁜거야?' 홍명보호 첫 상대 코트디부아르, '초신성' 부상으로 명단 제외...대신 '아스널 먹튀'가 대체발탁

3.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

4.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

5.

'홈런치는 톱타자' "시야도 궤도도" 모든 것이 바뀌었다...AG 국대 유격수 향한 첫 걸음

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.