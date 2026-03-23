"네 주변 몇 명이 죽어 나갔는데.." 정선희, 故안재환 사별 아픔 후 악플까지 '고통'
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 정선희가 사별의 아픔을 겪었을 당시 심각한 악플에 시달렸다고 털어놨다.
23일 tvN STORY '남겨서 뭐하게'는 '더 힘든 일, 억울한 일이 생길 수 있어. 선희에게 현실적인 조언을 건넨 유일한 사람 이경실'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 개그우먼 정선희가 게스트로 출연했다.
이날 정선희는 故안재환을 떠나보내고 힘든 시간을 보냈던 과거를 떠올렸다. 특히 그는 자신의 곁을 지켜줬던 이경실을 언급하며 "'여걸식스'를 함께했는데 그때 경실 언니가 힘든 일을 겪었다. 그러고 나서 나는 언니한테 특별히 잘해준 기억이 없는데 아마 언니가 먼저 (힘든 시기를) 겪은 사람으로 그 여파가 보였던 거 같다"고 말했다.
그러면서 "언니가 장례식장에 와서 '이제부터 더 험난한 일이 시작될 거야'라고 위로해 준 유일한 사람"이라며 "언니는 위로와 조언도 해주지만 어떨 때는 강력한 T다. '선희야, 지금부터 정신 똑바로 차려. 더 힘든 일이 너한테 생길 수도 있고, 더 억울한 일이 생길 수도 있다. 장례식 끝나면 너는 더 정신 차려야 해'라고 했다"고 회상했다.
그는 "그때 나는 왔다 갔다 하면서 주사 맞고 정신 차렸다가 기절하고 또 실려 가고 멘털이 완전 붕괴됐다. 그때 언니가 따귀 때리듯 정신 차리라고 얘기해줬다"고 말했다.
이어 "그러고 나서 진짜 언니 말대로 현실로 돌아왔더니 여태껏 당한 건 당한 게 아니었다. 이거 터지면 저거 터지고 자고 일어나면 '너 기사 봤어? 뉴스 봤어?'라고 하는데 이걸 어떻게 감당하지 싶었다"고 털어놨다.
정선희는 "'너 웃는 것도 끔찍해. 소름 돋아', '네 주변에 몇 명이 죽어 나갔는데 넌 어떻게 라디오에서 웃고 있냐', '널 보면 소름 돋아. 귀신 같아' 이런 이야기를 들었다"고 담담히 전했다.
그는 "나는 인생이 끝났다고 생각했다. 대한민국에서 정선희는 이제 살 수 없다고 생각했다. 우리나라에서 남편을 이혼 아닌 사별로 잃은 여자. 그것도 코미디언. 그 여자가 웃음을 준다는 건 상상도 못 했다. 나도 내 인생이 끝났다고 생각했다"며 당시 심정을 솔직하게 밝혔다.
한편 정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했으나, 이듬해 남편이 세상을 떠나며 사별의 아픔을 겪었다.
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