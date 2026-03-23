생일마다 무대 서는 남자…아스트로 윤산하, 올해도 약속 지켰다

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아스트로(ASTRO, 판타지오 소속) 윤산하가 3년 연속 생일을 팬들과 함께 보냈다.
특히 윤산하는 진심과 취향을 담아낸 노래로 그간 지켜온 다짐을 되짚어보고, 앞으로의 시간을 약속하는 소중한 자리를 가졌다. 솔로 미니 2집 'CHAMELEON'(카멜레온)에 수록된 '6PM (Nobody's Business)'(6PM (노바디스 비즈니스))를 차분한 템포로 편곡한 무대로 공연의 막을 연 그는 발라드부터 팝, 어쿠스틱 사운드까지 다양한 음악을 선보이며 다채로운 스펙트럼을 보여줬다.
윤산하만의 부드러운 미성과 호소력 짙은 보이스로 재해석한 'Popcorn'(팝콘)과 'DAISIES'(데이지즈)는 따스한 봄날에 어울리는 몽글몽글한 설렘을 전했다. '미안해 미워해 사랑해', '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면' 무대에서는 특유의 섬세한 감성이 빛을 발했다. 해당 곡들은 앞서 'SANiGHT' 콘텐츠를 통해서도 공개된 바 있어 울림을 더했다.
이후 윤산하는 '너만이 (Feat. 헤이즈)', '이제 안녕!'에 이어 앙코르곡으로 'Love you like fools'(러브 유 라이크 풀스)와 '좋은 밤 좋은 꿈'을 열창하며 마지막까지 진한 여운을 선사했다.
공연 말미 윤산하는 "올해도 멋있고 건강하게 달려 볼 생각이다. 일본 'SANiGHT' 공연이 남아 있기도 하고, 올해 활동 계획이 있는 만큼 멋있는 모습으로 준비해서 나오겠다"라고 말하며 팬들의 기대감을 높였다.
이어 "2026년도 아프지 말고, 작년처럼 행복하게 지냈으면 좋겠다. 제 생일에 공연을 보러와 주셔서 감사드린다"고 소감을 전했다.
윤산하는 오는 4월 10일 일본 오사카 제프 난바(Zepp Namba), 4월 12일 도쿄 제프 하네다(Zepp Haneda)에서 'YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 약속' 공연을 이어간다. 최근에는 ENA 음악 예능 '체인지 스트릿'에서 버스킹 무대를 펼치며 탄탄한 보컬 역량을 선보였다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com