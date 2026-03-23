김동완, 법적 대응 예고가 '자충수' 됐나…전 매니저 "형, 가만히 계세요"

기사입력 2026-03-23 18:29


김동완, 법적 대응 예고가 '자충수' 됐나…전 매니저 "형, 가만히 계세…

[스포츠조선 김준석 기자] 신화 멤버 그룹 신화 김동완의 법적 대응 예고가 오히려 논란의 불씨를 더 키운 모양새다.

자신을 전 매니저라고 밝힌 A씨가 김동완의 강경 입장 발표 직후 다시 심경글을 올리며 "형, 그냥 가만히 계세요"라고 맞받아치면서, 양측의 진실 공방이 2차전으로 번지고 있다.

23일 A씨는 자신의 SNS를 통해 "솔직히 속이 시원하다고 해야 하나? 상처가 있었나 보다"라며 장문의 글을 게재했다.

이어 "이번 일에 대해 후회도 없다. 폭로라고 표현하는 게 맞는가 싶었지만, 다른 이들이 봤을 때 폭로가 맞겠구나 하고 인정한다"고 적었다.

특히 A씨는 김동완 측의 강경 대응 방침을 정면으로 겨냥했다.

그는 "허위사실 유포, 민형사상 법적조치라는 말에 헛웃음이 나온다"며 "내가 지어냈다고 하기에는 좀. 여러 가지 이야기가 있지만 파장이 커질까 봐 입 닫고 있는 건데"라고 주장했다.

이어 "형, 그냥 가만히 계세요. 잘하신 거 없잖아요"라고 덧붙이며 거친 반격에 나섰다.

앞서 A씨는 자신이 김동완의 전 매니저라고 밝히며, 김동완이 음주 후 팬들과 라이브 방송에서 설전을 벌인 일과 자신에게 '소시오패스'라는 표현을 썼던 일, 업무상 갈등 등을 폭로해 파장을 일으켰다.


해당 폭로가 온라인상에서 빠르게 확산되자 김동완도 직접 입을 열었다.

김동완은 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠다"고 선을 그었다.

그러면서 "허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 밝혀 강경 대응을 예고했다.

하지만 김동완의 이 같은 입장 발표는 사태를 정리하기보다 오히려 A씨의 추가 반응을 불러온 모양새가 됐다.

A씨가 다시 한번 공개 글을 통해 물러설 뜻이 없음을 분명히 하면서, 양측의 충돌은 더 거칠어지는 분위기다.

여기에 김동완은 최근 MC딩동 공개 응원 논란, 과거 발언 재조명 등으로도 연이어 구설에 오른 상태다.

이런 가운데 전 매니저의 추가 글까지 나오면서 김동완을 둘러싼 논란은 당분간 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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