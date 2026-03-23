[SC이슈] ‘그알’ 사과했지만…해시태그 논란에 SBS 재차 고개 숙였다
[스포츠조선 조민정 기자] SBS가 '그것이 알고 싶다'의 과거 보도와 관련해 사과문을 발표하는 과정에서 부적절한 해시태그가 노출되며 또 한 번 논란에 휩싸였다.
SBS는 22일 "SNS 일부 게시물에 자동 생성된 해시태그 중 적절하지 않은 단어가 포함된 사실을 확인하고 즉시 삭제했다"며 "해시태그 관리에 더욱 주의하겠다"고 밝혔다. 이어 "불편을 드린 점 사과드린다"고 덧붙였다.
이번 사안은 '그것이 알고 싶다'가 2018년 방송에서 제기했던 이재명 대통령의 '조폭 연루설'과 관련한 사과 과정에서 불거졌다. 당시 방송은 이재명 당시 경기도지사가 2007년 성남 '국제마피아파' 조직원들의 변호를 맡았던 이력을 근거로 정치권과 조직 간 유착 의혹을 제기했다.
이와 관련해 이 대통령은 지난 20일 자신의 '조폭 연루설'을 주장한 장영하 씨가 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 유죄가 확정됐다며 '그것이 알고 싶다' 측에 공식 사과를 요구했다. 그는 "수개월간 대규모 취재를 진행했지만 실질적인 근거가 있었는지 의문"이라며 "진솔한 사과를 듣고 싶다"고 밝혔다. 청와대 역시 추후보도청구권 행사 방침을 시사했다.
결국 '그것이 알고 싶다' 제작진은 같은 날 입장문을 통해 "확실한 근거 없이 의혹을 제기한 부분에 대해 사과드린다"고 밝혔다.
다만 해당 사과문 게시 과정에서 '#의혹 #대통령 #이재명 #살인' 등의 해시태그가 함께 노출되며 논란이 재점화됐다. 논란이 확산되자 SBS는 게시물을 삭제했고 사흘 만에 추가 사과에 나섰다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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