[SCin스타] 31년차 부부의 여유…신애라·차인표 노래 영상에 동료 연예인들 축하 쇄도

기사입력 2026-03-23 22:12


[SCin스타] 31년차 부부의 여유…신애라·차인표 노래 영상에 동료 연…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신애라·차인표 부부가 결혼 31주년을 맞아 소소한 일상과 함께 변함없는 애정을 전했다.

신애라는 22일 자신의 SNS에 차인표와 함께 노래를 부르는 영상을 공개하며 결혼 31주년을 알렸다. 공개된 영상에는 두 사람이 자연스럽게 호흡을 맞추며 시간을 보내는 모습이 담겼다.

그는 "작년 30주년을 맞으며 시간의 빠름에 놀랐는데 어느새 1년이 더 지나 31주년"이라며 "세월이 빠르게 흐르지만 그럴수록 지금 이 순간에 집중하며 감사하겠다"고 전했다. 이어 "엄마 아빠 노는 모습을 몰래 촬영해준 막내에게 고맙다"고 덧붙이며 가족의 일상을 전했다.

게시물에는 동료 연예인들의 축하도 이어졌다. 윤유선은 "부부가 집에서 재미있게 지낸다"는 반응을 보였고 이하늬는 "흥 많은 꾀꼬리 언니"라며 애정을 드러냈다.

1995년 결혼한 두 사람은 1998년 첫째 아들을 얻었고 이후 2005년과 2008년 두 딸을 공개 입양하며 꾸준히 화제를 모아왔다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



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