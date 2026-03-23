'돌싱글즈' 시즌2 이덕연♥시즌7 한예원 열애 "돌싱 결정사 파티서 만나"

기사입력 2026-03-23 23:05


'돌싱글즈' 시즌2 이덕연♥시즌7 한예원 열애 "돌싱 결정사 파티서 만나…

[스포츠조선 조윤선 기자] '돌싱글즈' 시즌2 출연자 이덕연과 시즌7 출연자 한예원이 열애 중이다.

23일 유튜브 채널 '남다리맥'의 영상에는 '돌싱글즈' 시즌2 출연자 이덕연이 출연해 깜짝 소식을 전했다.

이날 이다은은 "좋은 소식이 있다. 덕연이가 연애를 한다"며 운을 뗐다. 이덕연은 연애 상대를 묻자 "'돌싱글즈' 시즌7에 나왔던 한예원이다"라고 말했다.

이다은은 "내가 패널로 나왔던 '돌싱글즈' 시즌7에서 청순하고 귀여웠던 예원 님이다. 작가님께서 돌싱 결정사를 하는데 파티에서 둘이 만나게 돼서 둘이 맺어졌다고 한다"고 설명했다.

이어 "비주얼적으로 너무 잘 어울려서 내가 '둘이 같이 앉아봐'라고 이 정도만 했다. 대단하게 내가 무슨 역할을 한 건 아니다"라고 덧붙였다.

이에 윤남기는 "처음에 둘을 앉힌 건 내가 앉혔다. 옆에 앉힌 거까지만 했는데 (이다은이) 뭔가 갑자기 느낌이 왔는지 MC 보다가 와서 계속 얘기 나눠보라고 하더라"고 말했다.

이다은은 "너무 풋풋한 연애를 할 수 있는 느낌이었다. 그래서 나중에 들어보니까 갑자기 사귄다고 하더라"며 자신의 일처럼 기뻐했다.

이덕연은 "내가 먼저 대시했다. 그러고 나서 며칠 후에 밥 먹자고 하고, 두세 번 만나다가 사귀게 됐다"며 "1월 초에 사귀었다"며 100일도 채 되지 않은 풋풋한 커플임을 알렸다.


이다은은 "뭔가 기분이 좋다. 덕연이 얼굴이 되게 안정돼 보인다. 그래도 은근히 오래된 사이라서 눈빛만 보면 안다. 외로울 때, 안정됐을 때 눈빛 보면 아는데 지금 행복한 눈빛"이라며 흐뭇해했다.

한편 이덕연은 2021년 방송된 MBN '돌싱글즈' 시즌2에 출연한 싱글대디로, 현재 아들을 양육 중이다. 한예원은 지난해 시즌7에 출연했으며, 육군 장교 출신 싱글맘으로 아들을 키우고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 건 아냐"

2.

김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

3.

이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유 "트라우마 남아서 서로 단합 못 해"

4.

"신세경 닮은꼴이었는데..." 127kg 거구 된 20대, 배달 앱 중독에 '보살들 경악'

5.

'도박 논란' 슈, 사업 성공하더니 결국...확 달라진 근황 "정신상태=화이팅 넘침"

연예 많이본뉴스
1.

이영자, 정선희와 7년 만에 재회에 울컥 "좋은 언니 되지 못해..싸운 건 아냐"

2.

김지민, ♥김준호 '출산 중계설'에 제동…"프러포즈·결혼도 방송 꼈는데"

3.

이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유 "트라우마 남아서 서로 단합 못 해"

4.

"신세경 닮은꼴이었는데..." 127kg 거구 된 20대, 배달 앱 중독에 '보살들 경악'

5.

'도박 논란' 슈, 사업 성공하더니 결국...확 달라진 근황 "정신상태=화이팅 넘침"

스포츠 많이본뉴스
1.

'스리런→만루포 7타점 미쳤다' 한화 거포 포수 있다고? 허인서 아니고 나야…'형님 파워' 제대로 보여줬다

2.

영웅이 깨어났다, 이승엽 앞에 떨어졌다...양현종 상대 연타석 홈런

3.

김도영을 두번이나...놀라운 위기관리능력, 양창섭, KIA전도 완벽투→개막 준비 끝, 시범경기 8이닝 무실점 0.00 마감

4.

'호부지 불면의 밤' 시작되나…"궁금하다" 기대했는데, 스리런+만루포 '2⅓이닝 8실점'

5.

'김영웅 연타석포, 양창섭 완벽투, 이해승 이틀연속 홈런' 백업 2명 골절로 잃은 삼성, KIA 대파 개막 준비 만전[대구리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.