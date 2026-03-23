소유 스트레스 해소法 "일단 뛰고 술마신다…시술은 잘 참는편, 아프다 소문난건 다 잘 참아"(소유기)

기사입력 2026-03-23 23:29


소유 스트레스 해소法 "일단 뛰고 술마신다…시술은 잘 참는편, 아프다 소…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 소유가 독특한 스트레스 해소법과 건강 관리 루틴을 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다.

소윤은 23일 자신의 유튜브 채널 '소유기'에 '요즘 쑥뜸방이 대세라며? | 소유의 독소 대 공개..'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 소유는 웰니스 트렌드를 체험하기 위해 쑥뜸방과 좌욕 프로그램에 도전했다. 체험 도중 그는 스트레스 해소 방법을 묻는 질문에 "달리거나 술을 마신다"고 답하며 솔직한 면모를 드러냈다.

이어 "숨이 찰 때까지 뛰고 나면 좀 나아진다"며 운동을 통한 감정 해소 방식을 설명했다.


소유 스트레스 해소法 "일단 뛰고 술마신다…시술은 잘 참는편, 아프다 소…

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소유 스트레스 해소法 "일단 뛰고 술마신다…시술은 잘 참는편, 아프다 소…

소유 스트레스 해소法 "일단 뛰고 술마신다…시술은 잘 참는편, 아프다 소…
좌욕 체험도 이어졌다. 소유는 처음 접하는 좌욕에 대해 "새로운 느낌이다. 열이 올라왔다 내려가는 게 신기하다"며 만족감을 드러냈다.

특히 "계속 하고 싶다"는 반응을 보이며 높은 만족도를 보였고, 쑥뜸과 좌욕 모두 "어렵지 않고 힐링된다"고 평가했다.

이날 소유의 건강 관리 스타일도 공개됐다. 그는 "통증을 잘 참는 편"이라고 밝히며 "병원에서 아픈 시술도 잘 견디는 스타일"이라고 말했다.

하지만 의외의 반전도 있었다. 소유는 "주사는 무섭다"며 웃음을 보였고, 특정 병원을 꾸준히 다닌다고 밝혀 현실적인 모습을 더했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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