'흑백2' 김희은, 母 낳자마자 떠났다..고2 재회했는데 '암 투병' 눈물

기사입력 2026-03-25 00:31


'흑백2' 김희은, 母 낳자마자 떠났다..고2 재회했는데 '암 투병' 눈…

[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 김희은이 가슴 아픈 가정사를 고백했다.

24일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '별들의 축제' 2026 미쉐린 가이드 코리아 시상식 현장이 방송 최초로 공개됐다.

이날 김희은 셰프는 "18살에 친엄마를 처음 만났다"며 가정사를 솔직하게 털어놨다.

김희은은 "태어나자마자 엄마가 없었다. 물론 말이 안 되는 얘기다. 어머니가 저를 낳았겠죠. 그런데 가장 어렸을때 기억으로 돌아가면 할머니와 아빠밖에 없었다. 어머니에 대해 유치원 때 궁금증이 생겼다. 아빠 방에서 처음 보는 앨범을 열어봤다. 너무 잘생기고 예쁜 선남선녀가 있는데 '이 사람이 엄마인가보구나' 했다. 빨리 덮었다. 아빠가 알면 안 될 것 같아서"라고 당시를 떠올렸다.

부모님의 이혼 이후 할머니 손에서 자랐다는 그는 어머니에 대한 질문조차 조심스러웠던 어린 시절을 회상했다. 김희은은 "아빠한테 '왜 나는 엄마가 없냐'고 물었더니 '네가 아들이 아니라서 버리고 갔다' 이렇게 말도 하더라. 엄마 얘기하지 말라고 하기도 했다. 살면서 엄마에 대해 궁금해하면 안 되겠구나, 하는 생각이 들었다"라고 덧붙였다.


'흑백2' 김희은, 母 낳자마자 떠났다..고2 재회했는데 '암 투병' 눈…
이후 고등학교 2학년이 되어서야 어머니를 처음 만나게 됐다는 김희은은 그 순간을 생생하게 전했다. 그는 "고2 됐으면 볼 때 되지 않았나 싶어서 만나게 됐다. 광주에서 올라오시니까 용산역에서 만나기로 했다. 그때 감정이 기억이 안 난다. 그런데 수많은 인파 속에서 눈시울이 붉은 한 명이 오는데 '저 사람이 내 엄마구나' 한눈에 알아 보겠더라"라고 말했다. 이어 "엄마가 저한테 처음 했던 말이 '아가, 내강아지'였다. 엄마한테 '저기요' 했다. 그 말에 엄마는 주저앉고 펑펑 우셨다"라고 당시를 떠올리며 눈물을 참았다.

김희은은 어머니와의 관계에 대해 복잡한 감정을 드러냈다. 그는 "엄마랑 장을 보고, 사준 옷을 입는 느낌은 어떨까. 엄마의 느낌이 뭘까, 궁금했다"며 "엄마라는 호칭이 사실 잘 안 나온다. 엄마를 지금까지 본 적이.. 남편보다 덜 봤을 것이다. 엄마가 지금 아프다. 암 투병 중이셔서"라고 말하며 결국 눈물을 보였다.

이어 "자주 못 뵙는다. 광주에서 치료하면서 계신다. 지금까지 엄마를 20번 정도 본 것 같다. 가끔 어색하다"라고 털어놓으며 안타까움을 더했다.

jyn2011@sportschosun.com

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