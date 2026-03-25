유연석, 유씨 문중도 속인 완벽한 가명 '안연석'…"종친회서 행사 제안"

기사입력 2026-03-25 06:11


유연석, 유씨 문중도 속인 완벽한 가명 '안연석'…"종친회서 행사 제안"

유연석, 유씨 문중도 속인 완벽한 가명 '안연석'…"종친회서 행사 제안"

유연석, 유씨 문중도 속인 완벽한 가명 '안연석'…"종친회서 행사 제안"

유연석, 유씨 문중도 속인 완벽한 가명 '안연석'…"종친회서 행사 제안"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 유연석이 가명과 관련된 뜻밖의 일화를 공개했다.

24일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에는 배우 유준상, 김건우가 '틈 친구'로 출연해 MC 유재석, 유연석과 만났다.

이날 유준상은 유연석을 향해 "혹시 묘금도 유씨냐"라고 물었고, 유연석은 뜻밖의 대답으로 모두를 놀라게 했다.

그는 "제가 실은 안씨다"라고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

유연석은 이어 가명과 관련한 해프닝도 털어놨다. 그는 "실은 유씨 종친회에서 한 번 행사를 하자고 연락이 온 적 있다"라고 고백해 폭소를 자아냈다. 가명 때문에 실제 성씨까지 유씨로 오해받았던 것.

예상치 못한 유연석의 고백에 출연진도 웃음을 감추지 못했다. 유연석은 담담하게 에피소드를 전했지만, 가명 하나로 종친회 행사 섭외까지 들어왔다는 사실이 웃음을 더했다.

한편 이날 방송에서는 김건우도 넷플릭스 시리즈 '더 글로리' 손명오 역할 이후 이미지 변신을 위해 일부러 5kg를 증량했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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