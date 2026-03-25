이제훈, 통 큰 선행 어디까지…아산병원에 또 1억 기부
[스포츠조선 조민정 기자] 이제훈이 또 한 번 통 큰 기부로 선한 영향력을 입증했다.
25일 소속사 컴퍼니온은 배우 이제훈이 서울아산병원에 1억 원을 기부하며 꾸준한 선행 행보를 이어갔다고 밝혔다. 지난 2021년 첫 기부를 시작으로 불우 환자와 소아청소년 환자를 위한 지원을 이어온 그는 이번에는 병원 발전 기금까지 보태며 의미를 더했다.
이번 기부금은 암 환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축에 사용될 예정이다. 이제훈은 "불우 환자 치료 소식을 접하며 마음을 전할 수 있어 기뻤다"며 "병원이 환자 치료에 더 적극적으로 나설 수 있도록 도움이 되고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 꾸준히 마음을 전하겠다"고 덧붙였다.
이제훈은 국제구호개발기구 옥스팜 고액 기부자 모임 1호 후원자로 이름을 올린 데 이어 아름다운재단, 초록우산 어린이재단 등에도 꾸준히 기부를 이어온 대표적인 선행 스타다. 기부 공로를 인정받아 행정안전부 장관 표창도 수상한 바 있다.
최근에는 데뷔 20주년 팬미팅 'Our 20th Moment'를 전석 매진시키며 뜨거운 인기를 입증했다. 여기에 2027년 방송 예정인 SBS 드라마 '승산 있습니다(연출 권다솜 / 극본 정진영, 김의찬 / 제작 스튜디오S, 아티스트스튜디오)' 출연까지 확정하며 활발한 활동을 이어가고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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