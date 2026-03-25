[청룡랭킹] 장구의 신 박서진, 홍이삭과 접전 끝에 1위 등극

기사입력 2026-03-25 10:05


[청룡랭킹] 장구의 신 박서진, 홍이삭과 접전 끝에 1위 등극
출처=박서진 인스타그램

가수 박서진이 3월 청룡랭킹 남자 가수 부문에서 정상에 올랐다.

24일 종료 된 3월 청룡랭킹 투표에서 박서진은 전체 득표율 30.77%를 기록하며 당당히 1위 타이틀을 거머쥐었다.

박서진의 탄탄한 팬덤이 보여준 전폭적인 지지와 굳건한 인기를 다시 한번 입증하는 결과다.

반면, 박서진과 함께 선두를 다투며 치열한 경쟁을 펼쳤던 가수 홍이삭은 득표율 18.19%를 기록하며 아쉽게 2위에 머물렀다.

뜨거운 관심속에 종료 된 3월 청룡랭킹 상위권 최종 순위는 1위 박서진(30.77%), 2위 홍이삭(18.19%), 3위 고정우(9.79%), 4위 춘길(9.27%), 5위 진해성(6.90%) 순으로 마무리 됐다.

3월 청룡랭킹 남자 가수부문 1위를 차지한 박서진은 현재 진행 중인 2025-26 전국투어 콘서트 'MY NAME IS SEOJIN'을 통해 전국의 팬들과 만나고 있다.

이번 투어는 박서진의 본연의 모습과 음악적 성장을 고스란히 담아내며 큰 감동을 주고 있다.

최근 진행된 일산 킨텍스 공연에서는 '발라드의 여왕' 백지영이 특별 게스트로 출연해 화제를 모았다.


KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 살림남)에서 MC와 출연자로 인연을 맺은 두 사람은 무대 위에서 환상적인 케미를 선보이며 팬들에게 좋은 추억을 선사했다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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