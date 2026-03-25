'흑백2' 서울엄마 우정욱 셰프, 한강뷰 집 대공개…1000명 올 만하네

기사입력 2026-03-25 10:34


'흑백2' 서울엄마 우정욱 셰프, 한강뷰 집 대공개…1000명 올 만하네
사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] '흑백요리사2' '서울엄마' 우정욱 셰프의 한강뷰 집이 공개된다.

26일 (목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 지난 '흑백세권 시즌1'에 이어 넷플릭스 예능 '흑백요리사'에 출연한 셰프들의 레스토랑과 집으로 임장을 나선다.

이날 방송은 지난 '흑백세권 시즌1'의 뜨거운 반응에 힘입어 한층 더 업그레이드된 '흑백세권 시즌2'로 꾸며진다. 김숙, 윤남노 셰프, 박은영 셰프가 활약했던 시즌1에 이어, 이번에도 '흑백요리사'의 주역들이 출동한다.

예능 백수저 파브리, 예능 흑수저 '삐딱한 천재' 이찬양 셰프, 그리고 예능 다이아 수저 양세형이 함께 신사동 일대를 중심으로 '흑백요리사' 셰프들의 레스토랑이 밀집한, 이른바 '흑백세권'을 직접 탐방하며 생생한 임장기를 펼칠 예정이다.

세 사람은 서울 이촌동, 한강 바로 앞에 자리한 '서울엄마' 우정욱 셰프의 집을 찾는다. 1977년 준공된 집에서 22년째 거주 중이라고 밝힌 우정욱 셰프가 오랜 시간 알뜰살뜰하게 가꿔온 공간을 공개한다.


'흑백2' 서울엄마 우정욱 셰프, 한강뷰 집 대공개…1000명 올 만하네
사진 제공=MBC
약 1000명의 수강생이 요리를 배워갔다는 우정욱 셰프의 주방은, 다양한 주방 도구와 식재료들이 빼곡히 자리해 눈길을 끈다. 이를 발견한 파브리 셰프와 이찬양 셰프는 임장도 잠시 잊은 채 연신 감탄을 쏟아냈다는 후문이다. 과연 이들의 시선을 붙든 집 내부의 모습은 어떨지 궁금증을 자아낸다.

이어 우정욱 셰프가 세 코디들을 위해 직접 차려낸 한식 한 상이 펼쳐진다. 쉴 틈 없이 이어지는 음식 퍼레이드에 세 사람은 연신 감탄을 터뜨리며 젓가락을 멈추지 못한다. 푸근한 인심과 손맛이 어우러진 상차림은 그야말로 '서울엄마'라는 별칭의 진가를 제대로 보여준다.

특히 서울엄마표 떡국이 등장하자 분위기는 한층 무르익는다. 이찬양 셰프는 "떡국을 먹어봤냐 아니냐로 (우정욱) 셰프님과의 친밀도가 갈린다고 하더라"며 기대감을 드러내고, 우정욱 셰프 역시 "회장님들도 집까지 찾아와 즐겨 먹는 메뉴"라며 자신감을 내비친다고. 과연 모두의 입맛을 사로잡은 떡국의 맛은 어떨지 관심을 모은다.


식사가 무르익을수록 분위기는 자연스럽게 '집밥'에 대한 토크로 이어진다. 각자의 추억이 담긴 집밥 이야기가 오가는 가운데, '불꽃 효자' 장동민이 과거 어머니에게 화를 낸 사연까지 공개된다고 해 호기심을 더한다. 여기에 출연진들의 솔직 토크가 더해지며 웃음과 공감을 오가는 이야기들이 펼쳐질 예정이다.

MBC '구해줘! 홈즈' 흑백세권 시즌 2는 오는 26일 목요일 오후 10시에 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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