2024년 한국 게임산업, 견조한 상승세 이어가며 24조원에 육박, 수출액은 11조 6000억원

기사입력 2026-03-25 15:01


2024년 한국 게임산업, 견조한 상승세 이어가며 24조원에 육박, 수출…

2024년 한국 게임산업, 견조한 상승세 이어가며 24조원에 육박, 수출…



지난 2024년 한국 게임산업 규모가 24조원에 육박하는 것으로 나타났다.

또 수출액은 11조 6000억원으로, 한국을 대표하는 수출 효자 콘텐츠임을 다시 한번 입증했다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 2024년 국내외 게임산업 현황을 정리한 '2025 대한민국 게임백서'를 25일 발간했다. 이번 백서는 국내 게임산업의 매출과 수출 등 산업 성장 성과를 종합적으로 담았다.

이에 따르면 2024년 국내 게임시장 성장률은 다소 완만해졌으나 산업 규모 자체는 꾸준한 확장세를 유지한 것으로 나타났다. 국내 게임산업 매출액은 전년 대비 3.9% 증가한 23조 8515억 원으로 집계됐다. 이 가운데 수출액은 절반에 가까운 85억 346만 달러(약 11조 5985억 원·2024년 연평균 매매 기준율 적용)를 기록하며 전년 대비 1.3% 성장했다.

또 2024년 국내 게임산업 종사자 수는 전년 대비 3.1% 늘어난 총 8만 7576명으로 나타났다. 이 가운데 게임 제작 및 배급업 종사자는 5만 4285명(62.0%), 유통업 종사자는 3만 3291명(38.0%)으로, 제작과 배급 중심의 산업 구조가 지속되는 것으로 분석됐다.

플랫폼별로 가장 큰 비중은 역시 모바일게임이 차지했다. 모바일게임 매출이 14조 710억 원으로 전체 59%를 기록했고, 이어 PC게임 6조 94억 원(25.2%), 콘솔 게임 1조 1836억 원(5.0%), 아케이드 게임 2759억 원(1.2%)순으로 집계됐다.

성장률로 살펴보면 전년 대비 콘솔 게임이 4.8%, 모바일게임 3.4%, PC게임 2.0% 정도로 각각 증가한데 반해 아케이드 게임은 3.2% 감소했다. 다만 아케이드 게임장 수는 2023년부터 반등하며 성장률 또한 2.9% 소폭 증가했다. PC방 매출은 전년 대비 12.8% 성장했으나 사업체 수 감소는 이어졌다.

한편 2024년 세계 게임시장 규모는 전년 대비 0.7% 증가한 2200억 7100만 달러 수준으로 추산된다. 한국 게임산업의 세계 시장 점유율은 7.2%로 중국, 미국, 일본에 이어 4위를 유지했다.


주요 국가별 수출 비중은 중국(29.7%), 동남아(20.6%), 북미(19.5%), 일본(8.3%) 순으로 나타났다. 특히 전년 대비 북미의 경우 4.7%, 중국은 4.2%정도 비중이 확대됐으며, 수입액의 경우 전년 대비 3.2% 줄어든 2억 4557만 4000달러(약 3349억 원)로 집계됐다.

유현석 한국콘텐츠진흥원 원장직무대행은 "이번 백서는 국내 게임산업의 현주소를 정밀하게 진단하고 미래 전략을 설계하는 데 중추적인 이정표가 될 것"이라며 "앞으로도 K게임이 세계 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 데이터 기반의 체계적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

국내 게임 기업과 게임 유통업소 대상 조사 결과와 다양한 산업 정보들이 함께 담겨 있는 게임백서는 콘진원 홈페이지에서 누구나 무료로 내려받을 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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