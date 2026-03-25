태진아, '옥경이' 대박 후 7남매 부양 "형제들 집·가게까지 다 사줘"

기사입력 2026-03-25 15:11


태진아, '옥경이' 대박 후 7남매 부양 "형제들 집·가게까지 다 사줘"

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 태진아가 7남매를 부양했다고 밝혔다.

25일 방송된 MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오'에는 데뷔 55주년을 맞은 태진아가 게스트로 출연했다.

이날 태진아는 힘들었던 유년 시절을 떠올리며 "우리 집이 너무 못살았다. 7남매였는데 중학교, 고등학교 보낼 수 있는 힘이 없었다. 초등학교도 간신히 다녔다"고 말했다. 이어 "초등학교 졸업할 때까지 새 공책과 새 연필을 사본 적이 없다. 같은 반에 잘 사는 애들이 쓰다가 버리는 걸 얻어서 썼다"고 회상했다.

이후 가수로 데뷔해 16년 만에 '옥경이'로 큰 성공을 거두며 전성기를 맞은 그는 "당시에 (앨범이) 150만 장이 나갔으니까 지금으로 말하면 1,500만장이 넘는 거다. 그때 행사가 있으면 내가 거의 1순위였다. 하루에 행사만 많이 할 때는 5~6개도 했다. 내가 갈 때까지 기다려줘서 가능했다"고 밝혔다.

뿐만 아니라 "행사가 끝나고 나면 밤에는 야간업소를 돌았다. 17~18군데를 하룻밤에 돌았다. 그때는 정신이 없었다"고 말했다. 그러면서 "그렇게 바쁘게 살다 보니까 아내한테 신경 못 쓴 게 지금은 후회스럽고 미안하다"고 털어놨다.

또한 태진아는 '옥경이'로 성공한 후 형제들 뒷바라지까지 했다고 밝혔다. 그는 "우리 집이 못 살았다고 하지 않았냐. 그때는 가는 데마다 돈 주니까 이 인기가 언제까지 갈지 몰라서 인기 있을 때 돈을 모으자고 생각해서 저축도 했다. 그래서 저축상도 타고 상을 많이 탔다. 그때는 돈만 봤다"고 말했다.

그러면서 "우리 형제가 7남매인데 큰형부터 집을 하나씩 다 사줬다. 형제들 집 다 사주고 나니까 '집만 있으면 어떻게 사냐. 가게를 만들어달라'고 해서 가게도 만들어줬다"고 전했다. 이어 "서운하게 생각할 수는 없었다. 그런 얘기를 나한테 할 수밖에 없다. 그렇게 살아왔으니까. 나는 형제한테 도와달라고 할 수 없었다. 다 못살았기 때문"이라고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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