심형탁 子 하루, 14개월에 첫 걸음마 성공..."잘 크고 있구나" ('슈돌')

기사입력 2026-03-25 21:23


심형탁 子 하루, 14개월에 첫 걸음마 성공..."잘 크고 있구나" ('…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 심형탁의 아들 하루가 생후 14개월에 첫걸음마에 성공했다.

25일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 배우 심형탁의 아들 하루가 생후 14개월에 첫걸음마에 성공했다.

이날 심형탁이 하루와 반려견 김밥이와 함께 애견 카페를 찾은 가운데 하루는 강아지들과 노는 데 푹 빠졌다. 그때 심형탁은 애견 카페를 누비는 꼬마 손님을 보고 "잘 걷는다"라면서 놀랐다. 특히 꼬마 손님은 13개월로 9개월부터 걷기 시작했다고. 이에 심형탁은 탁 트인 야외에서 하루의 걷기 연습을 진행했다.

걸음마 보조기를 챙겨온 심형탁은 "우 형제 집에서 한 발짝 걸었다. '조금만 더하면 몇 걸음 더 걷게 되지 않을까' 생각해서 넓은 잔디에서 걸음마 연습을 하고, 제대로 신발을 신고 걸어보면 어떨까"라면서 연습을 진행했다. 신발 신고 처음 걷는다는 하루는 보조기를 밀며 걸었고, 이 모습에 심형탁은 "좋다"라면서 웃었다.


심형탁 子 하루, 14개월에 첫 걸음마 성공..."잘 크고 있구나" ('…
잠시 후 하루는 발이 꼬여 엉덩방아를 찧었음에도 방긋 웃으며 다시 일어나더니 "아빠 아빠 엄마 엄마"를 옹알거리며 걷기 연습을 이어가 함박미소를 유발했다. 특히 하루가 아빠의 손을 잡고 발맞춰 한 걸음씩 내딛자, 심형탁은 "우리 하루가 걷는다"라며 입을 틀어막고 감격했다.

심형탁은 하루의 첫걸음마 성공을 위해 비장의 무기를 장착했다. 잠자리채에 떡 뻥을 넣고 하루를 유혹한 것. 이에 벌떡 일어난 하루는 떡 뻥을 잡기 위해 한 발씩 앞으로 내딛더니 스스로의 힘으로 인생 첫 걸음마에 성공해 눈을 휘둥그레지게 했다. 이후 하루는 걸어서 아빠 품에 안기는 데 성공, 심형탁은 "너무 기분 좋다"라면서 행복한 미소를 지었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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