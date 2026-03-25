'아스퍼거 의심' 김정태子, 돌연 미국 유학행 선언 "혼자 독립하고 싶어" ('아빠하고 나하고')

기사입력 2026-03-25 23:17


'아스퍼거 의심' 김정태子, 돌연 미국 유학행 선언 "혼자 독립하고 싶어…

[스포츠조선 정유나 기자] 16세 아들의 미국행 선언으로 점점 격해져 버린 김정태 부자의 양보 없는 대화 현장이 공개됐다.

25일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 '아들 바보' 김정태가 아스퍼거 증후군으로 의심되고 있는 '천재 소년' 첫째 아들 김지후의 미국행 선언 때문에 부자 갈등을 빚었다.

16살 생일을 맞은 지후를 위해 김정태는 아들을 위한 생일상을 차렸다. 지후에게 깜짝 생일파티까지 준비한 김정태 가족은 아빠가 차려준 생일상과 함께 행복한 시간을 보냈다.

그러나 지후가 생일 소원을 말하자 김정태의 표정이 어두워졌다. 지후의 소원은 "미국에서 살고 싶다"였기 때문이었다.

한국어보다 영어가 편한 지후는 '미국에서의 독립'을 꿈꾸고 있었다. 취미가 물리, 코딩, 애니메이션 제작인만큼 보통의 10대와는 달리 관심사가 특별한 지후는 친구를 사귀는 데에 어려움이 있었다.


'아스퍼거 의심' 김정태子, 돌연 미국 유학행 선언 "혼자 독립하고 싶어…
그는 자신과 비슷한 사람이 미국에 많이 있다고 생각했고, "같은 관심사를 가진 사람들이 같은 나라에 있다고 생각하면 조금 더 좋은 느낌인 것 같다"며 미국에서 살고 싶은 이유를 밝혔다. 게다가 지후는 평소 아빠에게 "왜 난 미국인으로 태어나지 않았냐"고 진지하게 이야기한 적이 있을 정도로 미국 생활에 대한 꿈이 컸다.

지후의 소원을 들은 김정태는 "엄마랑 아빠 없어도 돼?"라며 걱정했다. 이에 지후는 "미국에서 살겠다는 거지. 엄마, 아빠가 미워서 안 보고 싶다는 건 아니다"라고 답했다. 그러나 지후를 향한 걱정이 커진 김정태는 "조심해야 해. 아파트 렌트비 이런 거 내려면 너 엄청 일해야 해. 몸도 키워야 해"라고 지후의 말까지 끊어가며 갈등을 빚었다.

하고 싶은 말이 있지만, 계속된 아빠의 잔소리에 입 한 번 떼지 못한 지후는 결국 "그만!"이라고 외치며 아빠를 멈추게 했다. 김정태는 "아빠가 조언하면 아빠 얘기를 들어야지"라며 쓴소리했지만, 지후는 "얘기하기 싫어. 아무랑도!"라며 분노를 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

선우용여, 28억 아파트 살면서 당근 중고거래 "자식도 안준 걸 판다"

2.

'박소윤♥'김성수, 드디어 예비 장모님 만난다…고깃집 서빙하며 '점수 따기' 작전('신랑수업')

3.

이승윤 "'자연인' 재방료로 부모님 집 사드려…재방송 가장 많이 하는 프로그램" ('유퀴즈')

4.

정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나간 정선희')

5.

강남, 20kg 뺐는데 다시 3kg 쪘다.."'두쫀쿠' 너무 많이 먹어"

연예 많이본뉴스
1.

선우용여, 28억 아파트 살면서 당근 중고거래 "자식도 안준 걸 판다"

2.

'박소윤♥'김성수, 드디어 예비 장모님 만난다…고깃집 서빙하며 '점수 따기' 작전('신랑수업')

3.

이승윤 "'자연인' 재방료로 부모님 집 사드려…재방송 가장 많이 하는 프로그램" ('유퀴즈')

4.

정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나간 정선희')

5.

강남, 20kg 뺐는데 다시 3kg 쪘다.."'두쫀쿠' 너무 많이 먹어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"여보! 집에 최대한 늦게 갈게!" 진짜 초보 맞나, 시작부터 남달랐다[의정부 현장]

2.

'손도 못 써보고 졌다' 충격적 완패, 감독대행은 "제가 부족해서 이렇게 됐다"[패장 코멘트]

3.

'결국 경질이 답' 토트넘-1무4패 '소방수' 투도르 상호합의 결별..남은 7경기를 이끌 승부사는 누구

4.

'준PO에서 셧아웃이라니!' 압도적 우리카드, PO 진출 확정…KB 탈락[의정부 리뷰]

5.

'끝날 때까지 끝난 건 아니다!' 하나은행, 우리은행 꺾고 1위 KB스타즈 반경기차로 추격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.