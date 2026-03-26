[인터뷰③] 배성우 "조인성X이광수, 큰 키로 압박..동생들에게 힘 없는 형 포지션"('끝장수사')

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배성우(54)가 "조인성과 이광수, 날 막대하는 동생들이다고 말했다.
특히 윤경호에 대해 "촬영 당시에는 윤경호가 그렇게 말이 많지 않았던 것 같다. 그런데 '끝장수사' 출연 배우들이 다 말이 많다. 아무래도 경호는 캐릭터에 몰입해 그 당시에만 진지했던 것 같다"며 "요즘 경호 분위기가 너무 좋고 이 작품 뒤에도 활발하게 활동을 하고 있다고 들었다. 본인도 바쁜 일정 속에서 열심히 홍보를 해주려고 하는게 고맙더라. 본인 스스로도 진취적으로 열심히 해보자고 해서 너무 고마웠다"고 밝혔다.
'끝장수사'에서 가장 긴 호흡을 맞춰야 했던 정가람에 대해서도 "정가람과 신이 정말 많아 계속 붙어 있어야 했다. 촬영 때는 캐릭터와 상황에 대해서 많은 이야기를 했고 군대에 다녀와서는 가끔 연락을 했다. 그래도 한 작품에서 계속 동료로 붙어 있었던 친구였는데 내 논란 이후 '미안하다' 사과를 하기도 했다. 나 못지 않게 걱정을 해준 동생이다. 가람이는 정말 남자답게 생각했는데 실제로는 순박하고 귀여운 면모가 많았다. 작품 속에서는 혐관 관계였지만 실제로는 너무 귀여운 동생이라 같이 연기하기 좋았다. 현장에서 가람이는 철이 든 느낌이 있었고 나는 오히려 철이 안 든 부분도 있어서 서로 잘 맞았던 것 같기도 하다"고 웃었다.
'끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사와 신입 형사가 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 서울로 컴백해 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 배성우, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호가 가세했고 박철환 감독 첫 상업영화 데뷔작이다. 오는 4월 2일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com