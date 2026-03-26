이수경, 70kg→49kg 감량 고백 "흉곽 벨트로 식이 조절..밥 안 들어가"

26일 유튜브 채널 '이수경력직'에는 '70kg에서 49kg까지슌 23년 차 유지어터의 내돈내산 셀프 마사지템 전격 공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이수경은 홈케어 루틴을 소개하며 자신만의 관리 비법을 전했다.
이날 이수경은 셀프 관리를 즐기는 이유에 대해 "전문가한테도 맡기지만 시간이 그렇게 나지도 않고 너무 비싸서 집에서 셀프로 많이 하는 편"이라고 밝혔다. 이어 "셀프 관리를 한 지 20년이 넘었다. 다들 이렇게 꾸준히 한다. 사람들이 몰라서 그렇지 전부 자기만의 관리 비법이 있다"고 덧붙였다.
또한 그는 "살이 완전 잘 찌는 편이라 지금도 노력하고 있다"며 허리에 착용한 흉곽 벨트를 공개했다. 그러면서 "나이 들수록 흉곽이 넓어진다고 하더라. 필라테스 선생님도 내가 흉곽이 넓어지고 있다고 해서 이건 내가 노력해야 하는 거니까 이거라도 해야겠다는 생각에서 찾아봤다"며 "수시로 하고 있는데 답답하다. 흉곽 조이니까 밥양이 줄어들어서 살이 빠지는 거 같다. 밥이 안 들어간다"고 털어놨다.
이수경은 관리를 열심히 하는 이유에 대해 "늘 노력해야지 과거처럼 돌아가지 않는다. 과거에 돼지력이 있다"고 고백했다. 이와 함께 통통했던 고등학교 시절 사진이 공개되자 "저렇게 돌아가지 않기 위해 지금도 노력한다. 지금도 조금만 방심한다 싶으면 체지방률이 확 올라간다"며 "고등학교 때 70kg 가까이 됐다"고 밝혔다.
스무 살 무렵 하루에 3시간씩 운동하며 체중을 감량했다는 그는 "이제는 그렇게 하고 싶지 않다. 그때가 너무 고통스러웠다. 유산소, 트레이닝하고 반복했다. 너무 심하게 해서 더이상 하고 싶지 않다"며 "이렇게 조금씩 생활 습관에서 바꿔보려고 조금씩 노력한다"고 설명했다.
식이 조절에 대해서는 "흉곽벨트 하니까 되는 거 같다. 음식이 안 들어간다"며 웃음을 보였다. 이어 "노력한다. 먹는 습관도 많이 바뀌었다. 탄수화물 위주의 식단은 금하고 단백질 위의 식사를 한다"고 전했다.
현재 키 167cm에 몸무게 49kg을 유지 중이라는 그는 "일하는 것 때문에 49kg 유지하려고 한다. 바로 일 들어갔을 때 편하니까 그 정도 유지하려고 한다"고 밝혔다.