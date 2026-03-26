'76kg' 랄랄, 술·담배 끊고 '4kg 감량' 성공…"이제야 정신 차렸다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 랄랄이 사업 실패로 힘든 시기를 겪은 뒤 건강을 되찾기 위해 변화에 나선 근황을 전했다.
이어 "아이가 없었다면 극단적인 선택을 했을 것"이라며 당시의 심각했던 심경을 전했다.
그는 "6년 동안 하루하루 열심히 일해 모은 돈인데 한 번에 다 잃었다"며 "억울하기도 하고 아이가 있으니 죄책감도 들었다"고 말했다.
하지만 최근 들어 삶의 방향을 바꾸기 시작했다. 그는 "정신을 차린 지 한 달 정도 됐다"며 "요즘은 술과 담배를 모두 끊고 운동을 하면서 살도 빼고 있다"고 밝혔다.
이어 "이렇게 열심히 산 지 얼마 안 됐다. 하루에 일을 3~4개씩 하며 다시 시작하고 있다"며 "피폐하게 살면 몸이 더 망가진다는 걸 느꼈다"고 덧붙였다.
특히 출산 이후 체중이 크게 증가했지만 최근 감량에도 성공했다. 랄랄은 "아이를 낳고 20kg가 쪘다"며 "현재는 4kg을 감량해 72kg이 됐다"고 전했다.
한편 랄랄은 2014년 11세 연상 비연예인과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.
narusi@sportschosun.com