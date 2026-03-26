홍진경 16세 딸, 본인 등판 성형설 해명 후 오열 "악플 많이 달렸다" ('공부왕찐천재')

기사입력 2026-03-26 20:33


홍진경 16세 딸, 본인 등판 성형설 해명 후 오열 "악플 많이 달렸다"…

[스포츠조선 정안지 기자] 홍진경의 딸이 틱톡 보정 논란 후 "악플이 많았다"라면서 눈물을 흘렸다.

26일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 "틱톡 삭제하고 잠적한 홍진경 딸 라엘이 '보정 논란' 최초 해명"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 라엘 양은 얼굴 공개를 거부한 채 "대학교 가면 얼굴 공개하겠다. 유튜브에 내 얼굴이 올라가는 게 싫다"라고 말했다. 이에 홍진경은 "근데 왜 계속 틱톡에 너를 공개하냐. 그 틱톡을 퍼서 유튜버들이 다 유튜브에 올린 거 아니냐"라며 웃었다.

최근 라엘 양은 틱톡 계정에 보정한 사진을 올렸다가 큰 화제를 모은 바 있다. 이에 라엘 양은 "이렇게 크게 될 건지 상상을 못했다. 트위터에서 멈추고 그만일 줄 알았다"라고 했다.

홍진경은 "보정 전 모습과 보정 후 모습이 너무 극단적으로 다르니까 그랬을 때 오는 그 괴리감은"이라고 하자, 라엘 양은 "근데 모든 여자들이 민낯과 다르다. 내가 (5년 전)유튜브에 나간 건 민낯이었고, 하나도 꾸미지 않았다. 이건 누구나 바뀔 수 있다"라면서 눈물을 흘렸다.

라엘 양은 "악플 너무 많이 달렸다. 틱톡 보정도 틱톡 필터가 있는 거지 내가 보정을 더 추가로 하지 않았다. 사진만 보정했다. 틱톡은 보정하지 않았다"라며 해명했다. 이를 들은 홍진경은 "필터가 좀 세긴 하더라. 사람을 다른 사람으로 만들어 놓더라"고 말한 뒤 딸의 눈치를 봤다.


홍진경 16세 딸, 본인 등판 성형설 해명 후 오열 "악플 많이 달렸다"…
라엘 양은 "보정이 하라고 있는 거 아니냐. 필터 쓰라고 있는 거고. 그게 왜 문제냐. 그럼 그거 하시는 분들 뭐하고 먹고 사냐. 사람들이 사용해야 먹고 살 수 있는 거지 않냐"라고 했다. 그러자 홍진경은 "다 부자다. 네가 걱정 안 해도 잘 먹고 잘산다"라며 "엄마 걱정이나 좀 해달라. 내가 얼마나 속 끓였는데. 갑자기 기사가 아침에 쏟아지는데 무슨 일인가 싶었다"라면서 당시를 떠올렸다.

이어 그는 "그냥 틱톡 좀 하고 보정 좀 했는데 왜 그렇게 기사가 많이 나는 거지 싶었다"라면서도 "근데 몸 사이즈도 좀 많이 줄였더라"라고 했다.


이에 라엘 양은 "당연히 몸 사이즈 줄였다. 맨 사진을 올리는 대한민국 여자는 0.1%다. 다들 허리 슬림으로 줄이고 있다"라고 했다.

홍진경은 라엘 양의 틱톡 계정을 없앴다고 알린 뒤 "평범한 애들처럼 하고 싶은 거 하면서 살 수 없다는 게 미안하다"라고 사과했다. 그러자 라엘 양은 "너무 그거 때문에 힘들다"라면서 "솔직히 틱톡을 좀 올리면 사람들이 못 본 척 하고 눈 좀 감아줬으면 좋겠다"라면서 솔직한 심정을 전했다.

홍진경은 "SNS 조심해야 한다. 다른 걸로 즐거움을 찾아라"고 했지만, 라엘 양은 "댄스를 해도 SNS에 올릴 수 없다. 아무것도 즐길 수 있는 게 없다"라고 토로했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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