'런닝맨 병풍논란' 송지효, 재정비 시간 갖는다 "한주 휴방, 새 도전 준비"[전문]

최종수정 2026-03-27 05:55

'런닝맨 병풍논란' 송지효, 재정비 시간 갖는다 "한주 휴방, 새 도전 …

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 새로운 도전에 나선다.

26일 유튜브 채널 송지효 JIHYO SSONG에는 '지효쏭이 잠시 자리를 비웁니다!'라는 제목의 공지 영상이 게재됐다.

송지효는 "저는 지금 새로운 도전을 위해 열심히 준비 중"이라며 근황을 전했다.

이어 "그래서 이번 주 지효쏭은 잠시 재정비의 시간을 가지며 쉬어간다"고 밝히며, 새로운 도전을 위한 준비 과정으로 한 주간 휴방에 들어감을 알렸다.

그는 "기다려 주시는 만큼 더 재밌는 영상으로 보답하겠다. 조금만 기다려 달라"며 구독자들에게 양해를 구하는 동시에 기대감을 높였다.

특히 송지효는 "휴방 소식에 아쉬워하실 구독자분들을 위한 강력 스포"라며 "지효의 새로운 도전 제 1탄!"이라고 예고했다. 이어 "과연 제가 어떤 모습일지… 기대 많이 해달라. 우리 곧 만나자"고 덧붙이며 궁금증을 자아냈다.


'런닝맨 병풍논란' 송지효, 재정비 시간 갖는다 "한주 휴방, 새 도전 …
함께 공개된 사진 속 송지효는 발레복을 입고 포즈를 취하고 있는 모습으로 눈길을 끌었다. 평소 보여주던 이미지와는 또 다른 색다른 분위기를 자아내며, 그의 새로운 도전에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

해당 게시물이 공개되자 팬들은 "발레라니, '궁' 민효린 돌아왔다", "너무 보고 싶어요", "진짜 기대된다", "언니가 무슨 일을 하든 항상 응원한다", "다음 주가 기다려진다" 등 응원과 기대의 반응을 쏟아냈다.


한편, 송지효는 최근 런닝맨에서 분량 문제로 또 한 번 논란의 중심에 섰다. 지난 8일 방송된 '런앤펀 컴퍼니 : 룰렛을 돌려라' 특집에서는 약 1시간 30분 분량 중 송지효의 출연 분량이 10초 남짓에 불과했다는 지적이 제기됐다.

대부분의 장면에서 리액션이나 단체 컷에만 등장했을 뿐, 주도적으로 활약하는 모습이 부족했다는 평가다. 이에 방송 이후 그의 유튜브 채널 댓글 창에는 "의지가 없는 것 같다", "방송을 너무 안일하게 한다", "간절한 연예인들이 얼마나 많은데 더 열심히 해달라"는 등 비판의 목소리도 이어지고 있다.

다음은 '송지효' 유튜브 채널 공지사항 전문

[공지] 지효쏭이 잠시 자리를 비웁니다! (ft. 예고)

안녕하세요, 지효예요

저는 지금 새로운 도전을 위해 열심히 준비 중이에요

그래서 이번 주 지효쏭은

잠시 재정비의 시간을 가지며 쉬어갑니다

기다려 주시는 만큼 더 재밌는 영상으로 보답할게요!

조금만 기다려 주세요?

그리고…!

휴방 소식에 아쉬워하실 구독자분들을 위한

강력 스포

지효의 새로운 도전 제 1탄!

과연 제가 어떤 모습일지

기대 많이 해주세요!

우리 곧 만나요

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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