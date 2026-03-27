'120억 펜트家' 장윤정, 재력 쿨인정 "가격표 안봐, 중소기업도 살 수 있어"
[스포츠조선 김소희 기자] '네고왕' 새 MC 장윤정이 첫 촬영부터 화끈한 존재감을 드러냈다.
26일 유튜브 채널 '달라스튜디오'에는 "웃눈'광' 등장… 해맑게 앞자리 2번 바꿔 버린 화장품 네고 [네고왕]"라는 제목의 영상이 공개됐다. '네고왕'은 소비자들의 의견을 모아 기업 대표와 파격적인 할인과 혜택을 협상하는 웹 예능이다.
이날 장윤정은 오프닝부터 시선을 사로잡았다. 다소 열악한 촬영 환경을 보고 그는 "지하가 쓰레기통이다. 어떻게 저런 데서 나를 대기하게 하는 거냐"라며 솔직한 불만을 드러냈다. 이어 "내가 데뷔한 지 27년 됐는데, 노지에서 대기한 건 이번이 처음"이라고 말하며 첫 등장부터 유쾌하고 화끈한 매력을 발산했다.
하지만 '국민 가수'답게 시민들을 향한 따뜻함도 놓치지 않았다. 한 시민이 지나가자 그는 "어머나, 어머니~"라며 환하게 인사해 웃음을 자아냈다.
또한 제작진이 "주변 사람들 연락 많이 왔냐"고 묻자, 장윤정은 "내 주변 사람들은 '내가 아는 네고왕 맞냐'라고 하더라"며 웃은 뒤 "솔직히 이야기 해도 되나? 나 가격표 안 본다"라고 재력을 자랑해 감탄을 자아냈다.
이어 "댓글 반응 되게 좋았다더라"라고 뿌듯해 하자, 제작진은 "맞다. 댓글에 '중소기업도 살 양반이 네고라니'라고 하더라"고 전하며 대중의 호응을 전했다. 장윤정은 "맞다. 그런 게 잘 안 어울리기는 하지만, 대중의 마음을 전달할 수 있다"고 자신감을 드러냈고, 제작진은 "정치인 같다"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.
한편 장윤정은 2013년 아나운서 출신 도경완과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 2024년 120억 펜트하우스를 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
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