블랙핑크 제니, 과감한 비키니 화보...직접 제작 참여 '독보적 미감'
[스포츠조선 조윤선 기자] 글로벌 아티스트 제니(JENNIE)가 프랭키스 비키니와 특별한 컬래버레이션 컬렉션을 선보인다.
27일(이하 한국시간) 미국 비치웨어&라이프스타일 브랜드 Frankies Bikinis(프랭키스 비키니)는 제니와 협업 컬렉션 'JENNIE x Frankies Bikinis' 출시를 예고해 전 세계 팬들의 기대감을 높였다.
이번 'JENNIE x Frankies Bikinis' 컬렉션은 제니만의 독보적인 미감과 Frankies Bikinis 특유의 캘리포니아 감성이 결합된 프로젝트다. 특히 전 과정에 제니의 스타일이 깊이 반영됐으며, 스윔웨어를 중심으로 다채로운 라인업이 포함됐다.
원단 역시 착용감을 고려한 제니의 섬세한 취향이 돋보인다. 햇빛에 바랜 듯한 워싱과 부드러운 니트 소재, 몸의 라인을 살린 미니 드레스 등 편안함과 스타일을 동시에 담아냈다. 또한 패턴과 디테일 전반에는 제니의 미감이 투영됐으며, 일부 한정 제품에는 'JENNIE x Frankies Bikinis' 별 로고가 새겨져 특별함을 더했다.
제니는 이번 협업에 대해 "제가 좋아하는 여름의 순간들을 떠올리며 만들었다. 심플하면서도 사랑스럽고, 어디서든 편하게 입을 수 있는 느낌을 담고 싶었다"며 "스윔웨어를 일상에서도 자연스럽게 스타일링할 수 있도록 'swim-to-street'를 떠올리며 작업했다"고 전했다.
이와 함께 Frankies Bikinis의 창립자이자 크리에이티브 디렉터 Francesca Aiello(프란체스카 아이엘로)는 "패션 아이콘 제니와 함께할 수 있어 매우 자랑스럽다. 그녀는 글로벌 문화에 큰 영향을 준 인물이며, Frankies와의 협업은 가장 자연스럽고 설레는 프로젝트였다"고 제니를 향한 무한한 애정을 드러냈다.
한편, 'JENNIE x Frankies Bikinis' 컬렉션은 오는 4월 3일 오전 1시 Frankies Bikinis 공식 홈페이지 및 전 세계 리테일 파트너를 통해 공개될 예정이다.
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