홍진경 딸 라엘, '보정 논란' 해명하다 끝내 오열..."필터 쓴 게 왜 문제"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 홍진경의 딸 라엘 양이 '틱톡 보정 논란' 이후 악플에 시달린 심경을 털어놓으며 눈물을 보였다.
이에 홍진경은 "그런데 왜 틱톡에는 계속 얼굴을 공개하냐. 그 영상들이 퍼져서 유튜브에도 올라온 것 아니냐"고 말하며 상황을 짚었다. 라엘 양은 "이렇게까지 일이 커질 줄 몰랐다. 트위터에서 멈출 줄 알았다"고 털어놨다.
최근 라엘 양은 틱톡에 보정된 사진을 올렸다가 '전후 차이' 논란으로 화제를 모았다. 이에 대해 그는 "모든 여자들이 민낯과 다르다. 과거 유튜브에 나왔던 내 모습은 꾸미지 않은 상태였다"며 "누구나 꾸미면 달라질 수 있다"고 설명했다.
또한 "보정은 하라고 있는 것 아니냐. 필터도 쓰라고 있는 것인데 그게 왜 문제인지 모르겠다"며 "사람들이 써줘야 관련 업계도 유지되는 것 아니냐"고 자신의 생각을 밝혔다.
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결국 라엘 양은 틱톡 계정을 삭제한 상태다. 그는 "SNS에 올리면 사람들이 못 본 척 눈 좀 감아줬으면 좋겠다"며 "솔직히 그게 너무 힘들다. 뭘 해도 올릴 수 없으니까 아무것도 즐길 수 없는 느낌"이라고 토로했다.
이에 홍진경은 "SNS는 조심해야 한다. 다른 즐거움을 찾자"고 조언했지만, 라엘 양은 "댄스를 해도 올릴 수 없다"며 답답함을 드러내 안타까움을 자아냈다.
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