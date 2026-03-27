홍진경 딸 라엘, '보정 논란' 해명하다 끝내 오열..."필터 쓴 게 왜 문제"

기사입력 2026-03-27 08:37


홍진경 딸 라엘, '보정 논란' 해명하다 끝내 오열..."필터 쓴 게 왜…

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 홍진경의 딸 라엘 양이 '틱톡 보정 논란' 이후 악플에 시달린 심경을 털어놓으며 눈물을 보였다.

26일 공개된 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경' 영상에는 '틱톡 삭제하고 잠적한 홍진경 딸 라엘이 보정 논란 최초 해명'이라는 제목의 콘텐츠가 게재됐다.

영상에서 라엘 양은 얼굴 공개를 거부한 채 "대학교에 가면 공개하겠다. 유튜브에 내 얼굴이 올라가는 게 싫다"고 밝혔다.

이에 홍진경은 "그런데 왜 틱톡에는 계속 얼굴을 공개하냐. 그 영상들이 퍼져서 유튜브에도 올라온 것 아니냐"고 말하며 상황을 짚었다. 라엘 양은 "이렇게까지 일이 커질 줄 몰랐다. 트위터에서 멈출 줄 알았다"고 털어놨다.

최근 라엘 양은 틱톡에 보정된 사진을 올렸다가 '전후 차이' 논란으로 화제를 모았다. 이에 대해 그는 "모든 여자들이 민낯과 다르다. 과거 유튜브에 나왔던 내 모습은 꾸미지 않은 상태였다"며 "누구나 꾸미면 달라질 수 있다"고 설명했다.

하지만 논란 이후 쏟아진 반응은 쉽지 않았다. 라엘 양은 "악플이 너무 많이 달렸다. 너무 억울했다"며 결국 눈물을 보였다. 이어 "틱톡에는 원래 필터가 있는 거다. 내가 따로 추가 보정을 한 건 아니다. 사진만 보정했고 영상은 보정하지 않았다"고 해명했다.

또한 "보정은 하라고 있는 것 아니냐. 필터도 쓰라고 있는 것인데 그게 왜 문제인지 모르겠다"며 "사람들이 써줘야 관련 업계도 유지되는 것 아니냐"고 자신의 생각을 밝혔다.


홍진경 딸 라엘, '보정 논란' 해명하다 끝내 오열..."필터 쓴 게 왜…
홍진경은 딸의 심경을 지켜보며 "필터가 세긴 하더라. 사람을 아예 다른 사람으로 만들어 놓는다"고 조심스럽게 말했고, 이어 "아침에 기사가 쏟아지는 걸 보고 무슨 일인가 싶었다. 평범하게 살게 해주지 못해 미안하다"고 털어놨다.


결국 라엘 양은 틱톡 계정을 삭제한 상태다. 그는 "SNS에 올리면 사람들이 못 본 척 눈 좀 감아줬으면 좋겠다"며 "솔직히 그게 너무 힘들다. 뭘 해도 올릴 수 없으니까 아무것도 즐길 수 없는 느낌"이라고 토로했다.

이에 홍진경은 "SNS는 조심해야 한다. 다른 즐거움을 찾자"고 조언했지만, 라엘 양은 "댄스를 해도 올릴 수 없다"며 답답함을 드러내 안타까움을 자아냈다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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