[공식]원조 연애 예능 '하트시그널', 시즌5로 돌아온다…4월 14일 첫방송

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[스포츠조선 정빛 기자] 원조 연애 예능 채널A '하트시그널5'가 4월 14일(화) 첫 방송을 확정 지으며 새로운 출연자들의 모습을 담은 메인 티저를 공개했다.
메인 티저에서 남녀 출연자들은 '시그널 하우스'에서 처음 만나, 서로에게 설렘 가득한 눈빛과 미소를 보내는 모습이다. 이어 이들은 "심장이 간지럽다고 해야 하나?", "제 자신이 통제가 안 되더라"며 두근거리는 속마음을 고백한다.
여기에 아름다운 야경이 내려다보이는 다리와 석양이 지는 관람차에서 데이트를 하는 남녀 입주자들의 모습과 함께, "내가 더 좋아해"라는 고백이 흘러나와 보는 이들의 가슴을 몽글몽글하게 만든다. 또, 시그널 하우스에서 다 같이 눈을 맞으며 사진을 찍는 모습은 청춘 멜로 영화의 한 장면을 연상케 한다.
'하트시그널' 특유의 감성 넘치는 연출과 가슴을 울리는 배경음악, 새로운 청춘남녀들의 설렘과 아픔이 고스란히 묻어난 이번 티저에 시청자들은 "역시 원조는 클래스가 다르다!", "빨리 본방송 보고 싶다", "겨울 감성으로 돌아온 시즌5, 기다려진다", "'댕댕이상' 남자 입주자부터, '국민 첫사랑상' 여자 입주자까지 비주얼 미쳤다" 등 열광적인 반응을 쏟아냈다.
3년 만에 안방극장에 '설렘주의보'를 발동시키며 시청자들의 연애 세포를 깨울 채널A '하트시그널5'는 4월 14일(화) 오후 10시 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com