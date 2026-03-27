'65kg→56kg' 이은지, 러닝으로 10kg 감량 후 놀라운 효과...'화이트 셔츠' 입고 뽐낸 청순미
[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 이은지가 새로운 프로필 사진을 공개하며 반전 매력을 뽐냈다.
이은지는 26일 자신의 SNS에 "마지막 사진을 배경화면으로 해놓으면 좋은 일 생길 거예요"라며 새로운 프로필 사진을 공개했다.
공개된 사진에는 기존의 유쾌한 이미지와는 또 다른 분위기를 담은 모습이 담겼다. 깔끔한 화이트 셔츠를 입은 컷에서는 단정한 단발 헤어와 내추럴 메이크업으로 차분하고 청순한 매력을 드러냈다.
특히 이은지는 러닝으로 10kg 다이어트에 성공했음을 밝힌 바 있다. 그는 "나도 원래 한창 먹을 때 65kg였다. 그런데 지금은 56kg 정도"라며 "러닝하면서 10kg 정도 빠진 것"이라고 이야기했다. 이에 한층 더 또렷한 이목구비와 부드러운 표정이 어우러지며 배우 같은 분위기까지 자아냈다.
반면 또 다른 사진에서는 이은지 특유의 밝은 에너지가 살아났다. 레드 스트라이프 상의에 화이트 스커트를 매치한 그는 팔을 번쩍 들거나 바닥에 앉아 포즈를 취하는 등 발랄한 콘셉트를 완벽하게 소화했다. 환한 미소와 함께 '깜찍 버전'이라는 문구까지 더해져 보는 이들의 웃음을 자아냈다.
특히 "복이 들어올 수도 있는 사진ㅋㅋ 2026 해피물개~"라는 재치 있는 멘트를 덧붙이며 특유의 유머 감각도 놓치지 않았다.
한편 이은지는 KBS 라디로 쿨FM '이은지의 가요광장'을 진행 중이다.
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