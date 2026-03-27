"관심 받고 싶었다"→"제 잘못"…성시경, '고막남친' 논란에 입 열었다

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 성시경이 프로그램 명을 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'으로 짓게 된 이유를 밝혔다.
특히 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이름이 공개되자마자 뜨거운 관심을 받기도 했다. 이에 정미영 PD는 "관심을 너무 받고 싶었다. 그동안 '더 시즌즈'가 너무 우아해 보이지 않았나. 백조처럼 편안해 보이지만, 제작진은 물밑에서 살아남기 위해 빠르게 헤엄치고 있다. 요즘 시청자 분들을 유혹하는 프로그램이 너무 많다. 그 관심을 저희에게도 보내주셨으면 좋겠다. 저희의 절박함을 따뜻하고 사랑스럽게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.
성시경은 "아마 못 믿으시겠지만, 저희가 세 번 만나서 정한 거다. 그래서 이 모양 이 꼴이 됐다. (프로그램명은) 제가 결정했기 때문에 제 잘못이다"며 "타이틀은 별로 중요치 않다고 생각했다. 위트 있고 재밌게 짓되, 내용물만 탄탄하게 잘 만들면 된다고 생각했다. 일단 제목을 네 글자로 만들어야 하는 것도 부담이었고, 논란을 일으켜 죄송하다"고 말했다. 그러면서 "'고막남친'이라는 단어가 꼭 저에게만 해당되는 뜻은 아니다. 시청자 분들의 고막을 즐겁게 해주는 아티스트들이 바로 '고막남친', '고막여친'이라는 뜻이다"고 덧붙여 설명했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com