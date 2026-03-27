'더 시즌즈' 손자연 PD "9번째 MC 성시경? 모두가 고개 끄덕일 만한 선택"

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[스포츠조선 안소윤 기자] '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작진이 MC 성시경을 향한 깊은 신뢰를 드러냈다.
먼저 손자연 PD는 "아마 성시경 씨가 하게 됐다고 기사가 났을 때, 모두 고개를 끄덕이셨을 거다. 제가 알기론 성시경 씨가 데뷔 당시 '이소라의 프러포즈' 무대를 서셨다. 그때부터 '유희열의 스케치북', '더 시즌즈'까지 30년 KBS 음악 프로그램의 산증인"이라며 "옛날 자료를 찾아봤는데, 엄청 열심히 하셨더라. 분장부터 댄스까지 안 하신 게 없고, 그 진귀한 자료를 앞으로 하나씩 풀어보겠다"고 밝혀 호기심 자아냈다.
정미영 PD는 "이번 시즌은 유독 긴장보단 설렘이 더 많다. '유희열의 스케치북'에서 '더 시즌즈' 넘어올 때 첫 MC로 박재범 씨를 선택했을 때도 그렇고, 이영지 씨와 함께 했을 때도 긴장과 설렘이 공존했다. 이번엔 설레기만 한다. 첫 녹화를 마치고 나서 (성시경의 진가를) 확실히 확인했다"고 자신했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com