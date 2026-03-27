[SC현장] "효신아 꼭 나와 줘"…'고막남친' 된 성시경, 시청자 '고막' 달콤하게 녹일까(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 성시경이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'의 호스트로서 매주 금요일 밤 시청자들의 '고막'을 책임진다.
KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회가 27일 서울 영등포구 여의도 KBS아트홀에서 진행됐다. 현장에는 MC 성시경, 밴드마스터 정동환, 정미영 PD, 손자연 PD가 참석했다.
'더 시즌즈'는 KBS 심야 뮤직 토크쇼 최초로 시즌제 MC 방식을 도입한 프로그램으로, 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡아왔다. 시즌마다 색다른 MC와 함께 다양한 음악 이야기를 펼치며 국내 대표 심야 뮤직 토크쇼로 명맥을 이어가고 있다.
사진 제공=KBS
'더 시즌즈'에서 9번째로 마이크를 잡은 성시경은 "영광스러운 마음으로 참여했다. 사실 KBS 심야 음악프로그램처럼 명맥을 이어가는 방송이 얼마 없지 않나. 부담도 많이 됐다. 매주 녹화를 해야하고, 제가 이렇게까지 부탁을 받아도 되나 싶었다. 제갈량도 아닌데 삼고초려를 하셔서 이번이 타이밍인가 보다 했다. 예전엔 MC를 하고 싶었다. 근데 그땐 기회가 찾아오지 않았고, 되레 지금은 부담스러운데 기회가 찾아왔다. 이젠 찾아온 기회를 놓치고 싶지 않다. 얼마 전 첫 녹화도 잘 마쳤는데, 제가 올해로 26년 차 가수가 됐다. 선후배 가수들이 '성시경과 함께라면 편하게 할 수 있을 것 같다'는 마음이 들도록 호스트 역할을 잘하고 싶다"고 포부를 전했다.
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'더 시즌즈'에서 3년 연속 밴드마스터로 함께 하고 있는 정동환은 "제가 총 8분과 함께 하면서 다채로운 무대를 선보였는데, 이번에 시경이 형과 함께 하면서 좋아하는 발라드 곡을 들려드릴 수 있게 돼 기쁘다. 이번에도 정말 다양한 뮤지션들이 나올 예정이어서 옆에서 열심히 보필하겠다"고 말했다. 이를 들은 성시경은 "우리나라 인구수보다 많이 본 딩고 영상에서 동환 씨가 연주를 해줬다. 그때부터 지금까지 인연을 이어오고 있다. 동환 씨는 정말 연주를 잘하고, 뮤지션들이 연주를 듣는 재미를 느낄 수 있도록 해준다"고 극찬을 아끼지 않았다.
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특히 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이름이 공개되자마자 뜨거운 화제를 불러모았다. 이에 정미영 PD는 "관심을 너무 받고 싶었다. 그동안 '더 시즌즈'가 우아해 보이지 않았나. 겉으론 백조처럼 편안해 보이지만, 제작진은 물밑에서 살아남기 위해 빠르게 헤엄치고 있다. 요즘 시청자 분들을 유혹하는 프로그램이 너무 많다. 그 관심을 저희에게도 보내주셨으면 좋겠다. 저희의 절박함을 따뜻하고 사랑스럽게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.
성시경은 "아마 못 믿으시겠지만, 저희가 세 번 만나서 정한 거다. 그래서 이 모양 이 꼴이 됐다. (프로그램명은) 제가 결정했기 때문에 제 잘못이다"며 "타이틀은 별로 중요치 않다고 생각했다. 위트 있고 재밌게 짓되, 내용물만 탄탄하게 잘 만들면 된다고 생각했다. 일단 제목을 네 글자로 만들어야 하는 것도 부담이었고, 논란을 일으켜 죄송하다"고 웃으며 말했다. 그러면서 "'고막남친'이라는 단어가 꼭 저에게만 해당되는 뜻은 아니다. 시청자 분들의 고막을 즐겁게 해주는 아티스트들이 바로 '고막남친', '고막여친'이라는 뜻이다"고 덧붙여 설명했다.
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손 PD는 이날 첫 방송을 앞두고 성시경에 대한 깊은 신뢰를 드러냈다. 그는 "아마 성시경 씨가 하게 됐다고 기사가 났을 때, 모두 고개를 끄덕이셨을 거다. 제가 알기론 성시경 씨가 데뷔 당시 '이소라의 프러포즈' 무대에 서셨다. 그때부터 '유희열의 스케치북', '더 시즌즈'까지 30년 KBS 음악 프로그램의 산증인"이라며 "옛날 자료를 찾아봤는데, 엄청 열심히 하셨더라. 분장부터 댄스까지 안 하신 게 없고, 그 진귀한 자료를 앞으로 하나씩 풀어보겠다"고 밝혀 호기심 자아냈다.
정 PD는 "이번 시즌은 유독 긴장보단 설렘이 더 많다. '유희열의 스케치북'에서 '더 시즌즈' 넘어올 때 첫 MC로 박재범 씨를 선택했을 때도 그렇고, 이영지 씨와 함께 했을 때도 긴장과 설렘이 공존했다. 이번엔 설레기만 한다. 첫 녹화를 마치고 나서 (성시경의 진가를) 확실히 확인했다"고 자신했다.
성시경(왼쪽), 정동환. 사진 제공=KBS
마지막으로 성시경은 가장 초대하고 싶은 게스트로 절친 박효신을 꼽았다. 그는 "이렇게 기자간담회에서 이야기 하면, 보통 기사로 많이 나가기 때문에 뮤지션들이 큰 부담을 느끼곤 한다"면서 "바쁘시면 안 나와주셔도 된다. 그래도 굳이 한 명을 꼽자면, 박효신 씨는 꼭 이 자리에 모시고 싶다"고 말했다. 이어 "효신아, 우리 이제 함께 할 때도 됐어. 예전에 (이)소라 누나랑 같이 공연도 했었잖아. 꼭 나와줘"라고 영상편지를 보내 웃음을 자아냈다.