야노시호, '도쿄 아줌마' 집념 폭발…'편스토랑' 최초 부부 우승 노린다

기사입력 2026-03-27 13:52


야노시호, '도쿄 아줌마' 집념 폭발…'편스토랑' 최초 부부 우승 노린다

[스포츠조선 김준석 기자] '신상출시 편스토랑' 이정현, 오상진, 야노시호의 역대급 신경전이 펼쳐진다.

3월 27일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '닭싸움'을 주제로 한 메뉴 평가 대결 결과가 공개된다.

늘 강력한 우승 후보인 만능여신 이정현, 첫 승을 위해 각종 필살기를 쏟아낸 오집사 오상진, 남편 추성훈에 이어 '편스토랑' 최초 부부 우승을 노리는 야노시호까지. 이들 중 누가, 어떤 닭고기 메뉴로 우승 및 출시 영광을 거머쥘지 본 방송에 대한 기대를 더한다.

최근 진행된 '편스토랑' 스튜디오 녹화에서 '편스토랑' 최초 부부 우승을 노리는 야노시호는 남편 추성훈이 귀띔해 줬다는 특별한 조언을 공개하며 욕망을 활활 불태웠다.

계속 "우승하고 싶어요"라고 외치는 것은 물론 한국어로 직접 메뉴 소개를 하기 위해 발음 하나하나 적어 연습한 종이까지 들고 온 것.

급기야는 메뉴평가단이 시식을 시작하자, 메뉴평가단 쪽으로 진입해 시식 모습을 실시간 감시해 웃음을 줬다. 열정의 도쿄 아줌마, 야노시호는 첫 출연에 우승을 차지할 수 있을까.


야노시호, '도쿄 아줌마' 집념 폭발…'편스토랑' 최초 부부 우승 노린다
야노시호의 활활 불타오르는 욕망에 이정현과 오상진도 팽팽한 신경전으로 대응한다.

두 사람은 메뉴 평가단이 다른 편셰프의 메뉴를 폭풍 흡입하는 모습에 "많이 먹지 마세요"라고 견제하는가 하면 "오늘은 내가 1등인 것 같다"라며 신경전을 펼쳤다.


평소와 사뭇 다른 세 편셰프의 팽팽한 1등 욕심에 '편스토랑' 스튜디오는 웃음바다가 됐다는 후문이다.

한편 스페셜 메뉴 평가단으로 나선 트로트 엔젤 전유진의 활약도 눈여겨볼 포인트라는 제작진의 전언이다.

전유진은 메뉴가 나올 때마다 감탄의 리액션을 쏟아낸 것은 물론 주변 사람들까지 군침을 꼴깍 삼키게 되는 폭풍 흡입을 선보였다고. 뿐만 아니라 톡톡 튀는 맛표현부터 맛깔스러운 노래까지 불러 현장 분위기를 끌어올렸다고 한다.과연 역대급 신경전 속에 탄생한 '닭싸움' 우승 메뉴는 무엇일까. 이정현, 오상진, 야노시호 중 우승의 주인공은 누가 될까.

스페셜 평가단 전유진이 감동한 우승 메뉴의 정체는 3월 27일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

이번 우승메뉴는 아워홈 간편식으로 출시되며, 전국 아워홈 급식장에서 급식 메뉴로도 만날 수 있다.

narusi@sportschosun.com

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