'만학도 지씨' 지석진 "대상 부담 있지만, 나 많이 올랐다"

기사입력 2026-03-27 14:00


'만학도 지씨' 지석진 "대상 부담 있지만, 나 많이 올랐다"
사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 지석진이 '핑계고' 대상 이후 달라진 마음가짐과 함께 넷플릭스 예능 '만학도 지씨'로 새로운 도전에 나선 소감을 밝혔다.

지석진은 27일 서울 마포구 상암동 한 카페에서 넷플릭스 일일예능 '만학도 지씨' 기자간담회에서 "대상 부담이 있지만, 메인 MC에 '많이 올랐네' 생각했다"라고 했다.

'만학도 지씨'는 날것의 질문으로 지식의 문턱을 허무는 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 환갑의 나이에도 학구열을 놓지 않는 지석진과, 허를 찌르는 질문을 던지는 '질문 천재' 미미가 MC로 호흡을 맞추며, 과학 커뮤니케이터 궤도를 비롯한 다양한 분야의 게스트들과 만난다.

지석진은 지난해 유튜브 채널 '핑계고' 시상식에서 100% 투표로 대상을 수상한 이후 변화된 마음가짐에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 "대상이 중요하진 않다. 진심이다"라면서도 "상의 무게가 있는 건 사실이라 부담도 있다. 영광스럽지만 욕심내며 살진 않았다"고 말했다.

이어 "예전에는 상을 받으면 '받을 만하지'라고 생각한 적도 있었지만, 살아보니 다 감사한 일이다. 오늘 이 자리에서 이야기할 수 있는 것도 감사하다"며 "어깨에 무게감이 없다면 거짓말이다. 그래서 더 열심히 살려고 한다"고 덧붙였다.

이번 작품을 통해 메인 진행자로 나선 소감도 전했다. 지석진은 "기획안을 처음 받았을 때 부담도 있었지만 기분이 너무 좋았다. '내가 많이 올라왔네' 싶었다"며 웃었다. 이어 "원래 가제가 '만학도 지석진'이었는데 조금 부끄러웠다. '만학도 지씨'로 바뀌면서 한결 낫더라"고 비하인드를 밝혔다.

또 "상의 무게감도 느끼지만 힘이 너무 들어가면 무리수를 둘 수 있어서 편하게 하려고 했다. 처음 일주일 정도만 부담됐고 지금은 익숙해졌다"고 털어놨다.

프로그램 차별점에 대해서는 "다른 지식 프로그램도 많지만, 우리는 날것의 질문을 한다는 점이 다르다"며 "세대마다 궁금한 것이 다르다. 저는 예전에 지도책을 보며 운전하던 세대고, 미미는 또 다른 환경에서 자랐기 때문에 서로 다른 시선이 재미를 줄 것"이라고 설명했다.


'만학도 지씨'는 오는 30일 오후 5시 넷플릭스를 통해 1, 2회가 공개되며, 이후 매주 월요일 오후 5시 한 회씩 순차 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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