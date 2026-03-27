배윤정, 11살 연하 남편 '가출 의혹' 정황 포착…"떠날 준비 마쳤나"(집을 바꿀순 없잖아)

기사입력 2026-03-27 14:03


배윤정, 11살 연하 남편 '가출 의혹' 정황 포착…"떠날 준비 마쳤나"…

[스포츠조선 김준석 기자] 배윤정이 11살 연하 남편의 방에서 '가출 의혹'을 불러일으킬 만한 수상한 정황을 발견하며 충격을 안긴다.

오늘(27일) 저녁 8시 방송 예정인 채널A '집을 바꿀 순 없잖아?!'에는 아이돌계의 호랑이 선생님으로 알려진 안무가 배윤정이 두 번째 의뢰인으로 등장한다.

이날 방송에서는 '정리 습관 0점'이라는 키워드를 보고 비장하게 출격한 정리 단속반의 모습이 공개된다.

정리 단속반은 해맑게 반기는 5살 아이의 목소리에 무장해제된 것도 잠시, 아이가 있는 집인 만큼 정리 난이도가 높을 것으로 예상하며 긴장감을 드러내는데.

단속에 앞서 '정리 총괄' 김숙이 "김포에서 이미 정리 습관 0점으로 소문난 곳"이라고 말문을 열자 배윤정은 "그게 소문이 났냐"며 당황해 웃음을 자아낸다.


배윤정, 11살 연하 남편 '가출 의혹' 정황 포착…"떠날 준비 마쳤나"…
이어 본격적인 단속이 시작되면서 집주인 배윤정조차 존재를 잊고 있던 물건들이 속출하는 가운데, 함께 사는 두 남자의 정리 습관이 낱낱이 공개돼 이목이 집중된다.

특히 11살 연하인 남편의 방에는 바닥에 물건들이 널려 있어 흡사 쓰레기장을 연상케 했다는데.

뿐만 아니라, '멘탈 총괄' 이은지가 "남편분이 언제든 떠날 준비를 마친 것 아니냐"며 가출 정황이 의심되는 짐 더미를 발견해 눈길을 끈다.


과연 배윤정을 당황하게 만든 수상한 짐의 정체는 무엇일지 귀추가 주목된다.

한편, 5살 아이의 방에서도 정리 위반 구역이 속출했다는데. 특히 산처럼 쌓인 장난감을 본 '정리 반장' 이정원이 "안 쓰는 장난감은 동생들에게 나눠주자"고 제안하자 이를 들은 배윤정의 아들이 예상치 못한 폭탄 발언을 해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

정리 습관 0점으로 단속 내내 진땀을 뺀 배윤정의 집은 과연 어떻게 달라졌을지 귀추가 주목되는 가운데, 채널A '집을 바꿀 순 없잖아?!'는 매주 금요일 저녁 8시 채널A에서 방송된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조갑경-홍서범 子 불륜, 제자들이 먼저 알았다…"야간 자습 중 사라져" 충격

2.

서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어"

3.

야노시호, 유산 아픔 고백 "40세에 둘째 임신..♥추성훈·사랑이와 극복"

4.

"관심 받고 싶었다"→"제 잘못"…성시경, '고막남친' 논란에 입 열었다

5.

혜은이, 심각한 우울증 고백 "화려했던 시절 지나 힘들어, 내 출연 영상 안 본다"

연예 많이본뉴스
1.

조갑경-홍서범 子 불륜, 제자들이 먼저 알았다…"야간 자습 중 사라져" 충격

2.

서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어"

3.

야노시호, 유산 아픔 고백 "40세에 둘째 임신..♥추성훈·사랑이와 극복"

4.

"관심 받고 싶었다"→"제 잘못"…성시경, '고막남친' 논란에 입 열었다

5.

혜은이, 심각한 우울증 고백 "화려했던 시절 지나 힘들어, 내 출연 영상 안 본다"

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 대통곡 직전, 월드컵 폭망했습니다 '역대급 죽음의 조 확정적'...日 좌절과 탄식 "우리 힘들겠네", "너무 무섭다"

2.

손흥민 후임 때려치워라, 英 미녀 패널 극대노 "로메로 토트넘 역사상 최악의 주장...정말 너무 싫다"

3.

린가드는 한국에서 안 이랬다, '교체로 투입해→뛰기 싫은데요?' 미친 항명 사태, 맨유서 폭망한 모습 그대로 '2군 강등 결정'

4.

'최후의 왕조' 삼성, 역사상 최초 3000승 눈앞! 롯데가 희생양 되나

5.

200승 보이는 양현종, 송진우도 제치나 → LG 김진성도 안지만 최다홀드 보인다!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.