'만학도 지씨' 지석진 "유재석은 비교대상 NO, 은퇴 후에도 같이 놀고파"
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|사진 제공=넷플릭스
[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 지석진이 유재석에 대한 애정을 드러냈다.
지석진은 27일 서울 마포구 상암동 한 카페에서 열린 넷플릭스 일일예능 '만학도 지씨' 기자간담회에서 "유재석은 비교대상 아니다"라며 "은퇴 후에도 같이 놀고 싶어"라고 했다.
'만학도 지씨'는 날것의 질문으로 지식의 문턱을 허무는 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 환갑의 나이에도 학구열을 놓지 않는 지석진과, 허를 찌르는 질문을 던지는 '질문 천재' 미미가 MC로 호흡을 맞추며, 과학 커뮤니케이터 궤도를 비롯한 다양한 분야의 게스트들과 만난다.
지석진은 지난해 유튜브 채널 '핑계고' 시상식에서 100% 투표로 대상을 수상한 이후, '만학도 지씨'의 메인 MC까지 돼서 눈길을 끈다.
이에 절친한 동료인 유재석에 대해서도 질문이 나왔다. 지석진은 "비교 대상이기보다 늘 함께 가고 싶은 친구다. 은퇴 후에도 같이 놀고 싶다"며 애정을 드러냈다.
넷플릭스 예능프로그램 진출 소감을 묻는 질문에도 "시작일 뿐이다. 성적이 좋아야 웃을 수 있다"면서도 "재석이도 제일 좋아해줬다. 나도 개인적으로 영광이다. 잘되어야 겠다는 목표가 있다"고 말했다.
'만학도 지씨'는 오는 30일 오후 5시 넷플릭스를 통해 1, 2회가 공개되며, 이후 매주 월요일 오후 5시 한 회씩 순차 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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