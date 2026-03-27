[청룡랭킹] 김다현, 3월 젠지(GenZ) 부문 1위… 정동원과 역대급 접전

기사입력 2026-03-27 14:16


[청룡랭킹] 김다현, 3월 젠지(GenZ) 부문 1위… 정동원과 역대급 …
출처=김다현 인스타그램

김다현이 3월 청룡랭킹 'GENZ 세대' 최고의 인기 가수 부문에서 최종 득표율 45.70%를 기록하며 대망의 1위를 차지했다.

김다현의 강력한 대항마는 우주 총동원의 지지를 받는 정동원이었다. 두 사람은 투표 시작과 동시에 1, 2위를 다투며 치열한 순위 싸움을 벌였다.

투표 중반 정동원이 무서운 기세로 추격하며 격차를 좁혔지만 역전에는 실패했다.

막판 화력을 집중시킨 김다현은 최종 36.09%에 머문 정동원을 제치고 약 10%p에 가까운 격차를 벌리며 선두 수성에 성공했다.

두 가수의 접전이 펼쳐진 이번 투표의 상위권 최종 순위는 1위 김다현(45.70%), 2위 정동원(36.09%), 3위 빈예서(6.75%), 4위 정서주(3.51%), 5위 유지우(2.49%) 순으로 종료됐다.

3월 청룡랭킹 1위 김다현은 최근 진행 중인 첫 단독 콘서트를 성공적으로 이어가며 팬들과 만나고 있다.

지난 3월 7일 서울 경희대학교 평화의전당 공연을 시작으로, 3월 14일 부산 KBS홀 공연을 성황리에 마쳤으며, 오는 3월 28일 대구 영남대학교 천마아트센터에서 열기를 이어 갈 예정이다.

아쉽게 2위를 기록한 정동원은 현재 국방의 의무를 다하고 있는 상황임에도 불구하고 팬덤의 화력을 과시했다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조갑경-홍서범 子 불륜, 제자들이 먼저 알았다…"야간 자습 중 사라져" 충격

2.

서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어"

3.

야노시호, 유산 아픔 고백 "40세에 둘째 임신..♥추성훈·사랑이와 극복"

4.

"관심 받고 싶었다"→"제 잘못"…성시경, '고막남친' 논란에 입 열었다

5.

혜은이, 심각한 우울증 고백 "화려했던 시절 지나 힘들어, 내 출연 영상 안 본다"

연예 많이본뉴스
1.

조갑경-홍서범 子 불륜, 제자들이 먼저 알았다…"야간 자습 중 사라져" 충격

2.

서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어"

3.

야노시호, 유산 아픔 고백 "40세에 둘째 임신..♥추성훈·사랑이와 극복"

4.

"관심 받고 싶었다"→"제 잘못"…성시경, '고막남친' 논란에 입 열었다

5.

혜은이, 심각한 우울증 고백 "화려했던 시절 지나 힘들어, 내 출연 영상 안 본다"

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 대통곡 직전, 월드컵 폭망했습니다 '역대급 죽음의 조 확정적'...日 좌절과 탄식 "우리 힘들겠네", "너무 무섭다"

2.

손흥민 후임 때려치워라, 英 미녀 패널 극대노 "로메로 토트넘 역사상 최악의 주장...정말 너무 싫다"

3.

린가드는 한국에서 안 이랬다, '교체로 투입해→뛰기 싫은데요?' 미친 항명 사태, 맨유서 폭망한 모습 그대로 '2군 강등 결정'

4.

'최후의 왕조' 삼성, 역사상 최초 3000승 눈앞! 롯데가 희생양 되나

5.

200승 보이는 양현종, 송진우도 제치나 → LG 김진성도 안지만 최다홀드 보인다!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.