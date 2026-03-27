'전선욱♥' 야옹이 작가, 비밀리에 둘째 아들 출산 "이제야 조심스럽게 전해"
[스포츠조선 이우주 기자] 웹툰 '여신강림'의 야옹이 작가가 뒤늦은 출산 소식을 알렸다.
야옹이 작가는 27일 "그동안 연재를 쉬고 조용히 지냈던 이유를 이제야 조심스럽게 전한다"며 "저희 가족에게 아기천사가 찾아왔다"고 둘째 아들 출산 소식을 알렸다.
야옹이 작가는 "낯설고 벅찬 시간들 속에서 네 사람이 가족이 되어가는 순간들을 하나하나 배우고, 느끼고 있다"며 "조용히 기다려주셔서, 여전히 응원해주셔서 진심으로 감사하다. 좋은 작품으로 돌아가겠다"고 밝혔다.
함께 공개된 사진 속에는 아들을 뱃속에 품은 야옹이 작가의 만삭화보부터, 둘째 아들의 출산 후 모습까지 담겼다. 탈세 논란을 극복한 후 조용히 지냈던 야옹이 작가는 비밀리에 둘? 아들을 출산한 것.
야옹이 작가는 2019년 웹툰 '프리드로우'의 전선욱 작가와 교제를 시작하며 아들을 하나 둔 싱글맘이라고 고백한 바 있다. 전선욱 작가와 공개 열애 끝 지난 2022년 법적 부부가 된 야옹이 작가는 두 아들의 엄마가 됐다.
한편, 야옹이 작가는 2023년 탈세 의혹이 불거졌으나 최근 국세청의 과세 처분에 반발해 제기한 조세심판에서 승소하며 수억 원대의 세금을 환급 받았다.
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