[SC현장]'넷플릭스 첫 도전' 지석진, 미미와 지식예능 문턱 낮춘다…'만학도 지씨'서 "논문급 질문"(종합)
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|지석진, 정도담 PD, 미미(왼쪽부터). 사진 제공=넷플릭스
[스포츠조선 정빛 기자] "지식은 없어도 질문은 있다." 지석진과 미미가 '날것의 질문'으로 지식 예능의 문턱을 낮춘다.
27일 넷플릭스 일일 예능 '만학도 지씨' 기자간담회가 서울 마포구 상암동 한 카페에서 진행됐다. 현장에는 MC 지석진, 오마이걸 미미, 정도담 PD가 참석해 프로그램의 기획 의도와 차별점을 직접 밝혔다.
'만학도 지씨'는 전문가 중심의 기존 지식 프로그램과 달리, '지식을 채워가는 사람'의 시선에서 출발하는 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 정도담 PD는 "가볍고 쉽게 볼 수 있는 '밥친구' 같은 프로그램을 만들고 싶었다"며 "호기심이 많고 어떤 질문이든 던질 수 있는 출연진을 찾다가 지석진과 미미를 섭외하게 됐다"고 설명했다.
이어 "전문가들이 '논문 수준의 질문'이라고 말할 정도로 신선한 질문들이 나온다"며 "생각하지 못한 방향에서 질문이 나오고, 그에 대한 답변이 이어지는 것이 프로그램의 강점"이라고 강조했다.
지석진 역시 "우리는 지식을 가진 한 명과 지식이 필요한 두 사람이 만들어가는 프로그램"이라며 "미미가 인정사정 보지 않고 질문을 던지는 점이 차별점"이라고 짚었다.
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|사진 제공=넷플릭스
두 MC의 호흡도 관전 포인트다. 미미는 "선배님이 분위기를 잘 이끌어 주셔서 저는 편하게 따라갈 수 있었다"고 했고, 지석진은 "미미는 상대를 어려워하지 않아 촬영이 편했다. 오디오가 비면 바로 치고 들어오는 센스가 있다"며 신뢰를 드러냈다.
지석진에게 '만학도 지씨'는 의미가 남다르다. 첫 넷플릭스 예능이자 자신의 이름을 건 프로그램이기 때문. 지석진은 "유재석에게도 축하를 받았다"며 "넷플릭스는 순위가 중요한 만큼 상위권에 올라 많은 사람들에게 언급됐으면 좋겠다"고 솔직한 욕심을 드러냈다.
다만 '지식 예능'이라는 타이틀에 대한 부담은 내려놨다. 지석진은 "지적이라는 오해를 받지만 실제로는 많이 부족하다"며 "촬영하면서 우리가 책을 너무 안 읽었다는 걸 느끼고 반성도 했다"고 털어놨다. 이어 주식 투자 실패담까지 꺼내며 "왜 제 계좌만 파란색인지 모르겠다"고 자조해 웃음을 자아냈다.
프로그램이 다루는 질문의 스펙트럼에 대해서는 지석진이 "귀신, 전생, 외계인 같은 미스터리에 관심이 많다"고 했고, 미미는 "연애와 결혼이 꼭 필요한지, 인간의 도파민과 심리를 과학적으로 풀어보고 싶다"고 밝혀 기대감을 높였다.
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|사진 제공=넷플릭스
향후 섭외 라인업도 흥미롭다. 정 PD는 "이혼 전문 변호사 양나래, 향유고래 언어 연구 전문가 등을 섭외하려 한다"며 "소비와 뇌과학을 엮는 등 다양한 주제를 다룰 계획"이라고 귀띔했다.
끝으로 지석진은 "과거처럼 메인 MC가 절대적인 시대는 아니다. 동료들과 어우러지는 것이 중요하다"고 했고, 미미는 "시청자와 비슷한 입장에서 질문을 던진다"고 덧붙였다.
'만학도 지씨'는 오는 30일 오후 5시 넷플릭스를 통해 첫 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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