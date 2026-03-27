故 방준석, 위암 재발 투병 중 별세...백현진, 4주기에 애틋한 고백 “형 보고파”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 백현진이 음악감독 겸 프로듀서 고(故) 방준석을 향한 그리움을 전했다.
백현진은 "나는 형이 보고 싶다. 죽은 사람은 볼 수 없다. 그래서 죽은 사람을 보고 싶어 하는 건 부질없는 일이다. 이 부질없는 일을 나는 반복한다. #방준석"라고 고인을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.
고 방준석은 2022년 3월 26일 오전 별세했다. 향년 52세.
생전 그는 영화 '오! 브라더스', '짝패', '오직 그대만', '럭키', '프리즌', '신과 함께-죄와 벌', '신과 함께-인과 연', '백두산', '모가디슈' 등 다수의 작품 음악을 맡으며 영화 음악감독으로서 입지를 다졌다. 특히 이준익 감독과 오랜 인연을 이어오며 '라디오 스타', '즐거운 인생', '사도', '박열', '변산', '자산어보' 등 여러 작품에서 협업했다.
또한 고인은 한국영화평론가협회상, 청룡영화상, 대한민국영화대상 등 주요 시상식에서 음악상을 수상하며 작품성을 인정받았다. 특히 '모가디슈'와 '자산어보'로 '모가디슈'와 '자산어보' 음악으로 제30회 부일영화상, 제8회 한국영화제작가협회상, 제41회 영평상, 제42회 청룡영화상 등을 휩쓸었다.
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