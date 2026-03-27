한지은, 청순 벗고 '세미 갸루' 파격 변신…뷰티 MC 존재감 입증

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한지은이 '리뷰 it! 스페셜 시즌2' 2회에서 한층 물오른 진행력과 공감력을 선보이며 '성장형 MC'로서의 입지를 굳혔다.
또한 최근 SNS 트렌드로 떠오른 '세미 갸루 메이크업'에 도전한 한지은의 반전 매력이 시선을 사로잡았다. 평소 내추럴 메이크업을 선호해온 그는 AI로 구현한 자신의 세미 갸루 비주얼에 기립 박수로 화답했다. 한지은은 "저런 모습이라면 다음 작품에 힙하게 도전해보고 싶다"고 말해 새로운 변신에 대한 기대감을 높였다.
이어 한지은은 여름을 대비해 화이트닝 크림을 소개하며 남다른 전문성을 드러냈다. 그는 "마찰이나 호르몬 영향으로 어두워진 피부 톤은 착색의 원인부터 관리해야 한다"고 기준과 사용법까지 꼼꼼하게 짚으며 보는 이들에게 유익한 정보를 전달했다.
이처럼 한지은은 방송 내내 유쾌한 분위기를 주도함과 동시에 더욱 발전한 진행으로 앞으로의 활약을 기대케 했다. 프로그램의 중심을 잡으며 '성장형 MC'로 등극한 한지은이 출연하는 '리뷰 it! 스페셜 시즌2'는 매주 금요일 00시(자정)에 공개된다.
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