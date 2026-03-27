'야구 여신' 최희, 홈쇼핑 캡처 조롱에 울컥…"억울해 죽겠네, 아줌마 잘 살고 있다"

기사입력 2026-03-27 16:47


'야구 여신' 최희, 홈쇼핑 캡처 조롱에 울컥…"억울해 죽겠네, 아줌마 …

[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 방송인 최희가 자신의 외모 비방에 억울함을 호소했다.

최희는 지난 26일 자신의 SNS에 "이런 글 올라왔다고 얼마나 속상하면 인친님이 링크를 보냈다"며 "여러분 진짜 너무한 거 아닙니까"라는 글과 함께 홈쇼핑 캡쳐 화면을 게재했다.

공개한 화면 속 최희는 다소 어색한 얼굴과 이미지를 보였다. 이에 최희는 해당 글이 올라간 게시판에 글을 쓰려고 했지만 안됐다고. 그는 "본인등판 댓글 쓰려고 했는데 가입 오늘해서 댓글도 안써짐. 아 억울해"라고 이야기했다.

이어 해당 방송의 또 다른 캡쳐 화면을 게재하며, "울 매니저님은 같은 화면도 이렇게 캡쳐해주는데 진짜 너무해. 이제 나 그만 조롱해 아줌마 힘들다"라고 호소했다.


'야구 여신' 최희, 홈쇼핑 캡처 조롱에 울컥…"억울해 죽겠네, 아줌마 …
그러면서 "20대 야구아나운서 시절엔 다 이런글들 보면 밤새 울었는데, 지금은 그저 웃음만"이라며 "그래도 그러지마요 여러분. 가끔 본인 이름 검색해 다 봐요. 나도 20대엔 찾아봤었음"이라고 지난 시절을 회상하기도 했다.

마지막으로 최희는 "3일 뒤에 글 쓸 수 있다는데 분명 나는 까먹을 듯"이라며 "아줌마 잘 살고 있으니 너무 걱정 마시라고"라고 당부했다.

한편 KBS N SPORTS 아나운서 출신인 최희는 '야구 여신'으로 불리며 큰 인기를 얻었다. 이후 현재 방송인으로 활동 중이다.

최희는 2020년 4월 비연예인과 결혼해 같은 해 11월 딸을, 3년 뒤인 2023년 아들을 얻었다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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