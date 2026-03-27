'하정우♥' 차정원, 두 달간 투병 고백 "병원에 오래 지내며 힘든 시간 보내"

기사입력 2026-03-27 16:48


'하정우♥' 차정원, 두 달간 투병 고백 "병원에 오래 지내며 힘든 시간…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 차정원이 최근 오랫동안 투병했다고 고백했다.

26일 차정원의 유튜브 채널에서는 '이너뷰티 잔뜩 있는 차정원 봄맞이 왓츠인마이백?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

촬영 중 잠시 시간이 남은 차정원은 가방 속 물건들을 공개하기로 했다. 보부상이라는 차정원은 영양제가 가득 들어있는 파우치를 꺼냈다. 차정원은 "제가 작년 12월 초중순 정도부터 두 달 간 되게 많이 아팠다. 아프기 전까지는 비타민이나 다른 약 같은 거는 전혀 관심도 없고 귀찮아서 안 챙겨 먹었는데 병원에 오래 있었고 너무 힘든 시간을 보냈다"며 "주변에서 '너도 영양제를 챙겨 먹어라' 해서 선물 받은 영앙제도 많고 제가 구매한 영양제도 있다"고 두 달 간 건강 이상으로 투병했다고 고백했다.


'하정우♥' 차정원, 두 달간 투병 고백 "병원에 오래 지내며 힘든 시간…
최근 감기도 심하게 걸렸다는 차정원은 "제가 최근에 감기로 너무 힘들어할 때 배우 신시아 씨가 저한테 영양제 링크를 딱 주면서 '언니 나 이거 먹고 감기 한번도 안 걸렸다' 해서 다음날 바로 샀다"며 "오렌지 맛이라 상큼하고 맛있다"고 밝혔다.

이어 파스를 꺼낸 차정원은 "갈비뼈에 실금이 갔다. 기침을 하도 많이 해서. 시간마다 교체해줘야 한다"고 토로했다.

한편, 배우 차정원은 최근 배우 하정우와의 열애설을 인정하며 공개 열애를 시작했다.

wjlee@sportschosun.com

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