'하정우♥' 차정원, 두 달간 투병 고백 "병원에 오래 지내며 힘든 시간 보내"

26일 차정원의 유튜브 채널에서는 '이너뷰티 잔뜩 있는 차정원 봄맞이 왓츠인마이백?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
촬영 중 잠시 시간이 남은 차정원은 가방 속 물건들을 공개하기로 했다. 보부상이라는 차정원은 영양제가 가득 들어있는 파우치를 꺼냈다. 차정원은 "제가 작년 12월 초중순 정도부터 두 달 간 되게 많이 아팠다. 아프기 전까지는 비타민이나 다른 약 같은 거는 전혀 관심도 없고 귀찮아서 안 챙겨 먹었는데 병원에 오래 있었고 너무 힘든 시간을 보냈다"며 "주변에서 '너도 영양제를 챙겨 먹어라' 해서 선물 받은 영앙제도 많고 제가 구매한 영양제도 있다"고 두 달 간 건강 이상으로 투병했다고 고백했다.
최근 감기도 심하게 걸렸다는 차정원은 "제가 최근에 감기로 너무 힘들어할 때 배우 신시아 씨가 저한테 영양제 링크를 딱 주면서 '언니 나 이거 먹고 감기 한번도 안 걸렸다' 해서 다음날 바로 샀다"며 "오렌지 맛이라 상큼하고 맛있다"고 밝혔다.
이어 파스를 꺼낸 차정원은 "갈비뼈에 실금이 갔다. 기침을 하도 많이 해서. 시간마다 교체해줘야 한다"고 토로했다.