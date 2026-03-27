‘찬란한 너의 계절에’ 한지현, 이미숙 치매 의심 증상 알아챘다...나나하우스 비상

기사입력 2026-03-27 17:56


‘찬란한 너의 계절에’ 한지현, 이미숙 치매 의심 증상 알아챘다...나나…

[스포츠조선 이게은기자] 이미숙의 치매 의심 증상으로 나나하우스에 비상이 걸린다.

오늘(27일) 밤 9시 50분 방송되는 MBC 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'(기획 남궁성우 / 극본 조성희 / 연출 정상희, 김영재 / 제작 팬엔터테인먼트) 10회에서 송하영(한지현 분)은 김나나(이미숙 분)의 병세 의심 증상을 알게 된다.

앞서 김나나는 잦은 건망증으로 스스로 치매를 의심해왔다. 점점 상태가 악화되자 가족들에게 이를 숨긴 채 조용히 주변을 정리하기 시작했다. 박만재(강석우 분)는 그의 이상 징후를 눈치채고 걱정을 키워갔고, 춘천 여행 도중 김나나가 돌연 사라진 사건을 계기로 그녀의 건강 상태를 짐작했다.

오늘 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 김나나의 책상에서 의미심장한 메모를 발견하는 송하영의 걱정 가득한 모습이 담겨 있다. 기억을 잃지 않기 위해 남겨둔 기록을 통해 모든 사실을 알게 된 송하영은 곧바로 송하란(이성경 분)과 송하담(오예주 분)에게 연락한다.

황급히 나나 아틀리에에 모인 송자매는 청천벽력 같은 소식에 충격에 빠지고, 연락도 없이 자취를 감춘 할머니를 찾아 나선다. 송하담은 차유겸(김태영 분)이 할머니와 각별했다는 사실을 떠올리며 그를 추궁한다.

한편 춘천 여행 이후 박만재에게 자신의 상태를 들킨 김나나는 모든 사실을 털어놓는다. 이어 예정되어 있던 검사를 받은 김나나는 담담하게 박만재 곁에서 결과를 기다린다. 여기에 13년 전 송하영의 부모 사망 이후 죄책감에 시달려온 연태석(권혁 분)까지 병원으로 향한다고 해 긴장감을 더한다. 과연 김나나의 검사 결과는 어떠할지, 이를 알게 된 가족들이 어떤 선택을 하게 될지 관심이 쏠린다.

MBC 금토드라마 '찬란한 너의 계절에' 10회는 오늘(27일) 밤 9시 50분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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