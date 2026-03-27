야노시호, 아유미 아기 위해 '200만 원 명품' 준비…"역시 부자언니"

|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 모델 야노 시호가 절친 아유미를 찾아 통 큰 선물 플렉스를 선보였다.
이후 야노시호는 집에 무려 3대의 냉장고가 있는 모습을 보며 깜짝 놀라며 "일본은 냉장고가 하나 밖에 없다"라며 웃었다.
야노시호는 아유미에게 H사 명품 립스틱을 선물 했고, 야노시호는 "역시 부자언니"라고 말해 웃음을 자아냈다.
하지만 아유미는 "괜찮다. 20년 짜리 선물이다"라고 웃었다.
narusi@sportschosun.com
기사입력 2026-03-27 20:51
|
|
|
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"亞게임 2연패 도전!" '수영괴물'황선우 자유형 200m 반박불가1위! 2위 김우민X3위 이호준+김민섭X김준우 NEW 계영 멤버! 김영현 "아깝다 0.01초"[경영국대선발전]