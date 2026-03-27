야노시호, 아유미 아기 위해 '200만 원 명품' 준비…"역시 부자언니"

기사입력 2026-03-27 20:51


야노시호, 아유미 아기 위해 '200만 원 명품' 준비…"역시 부자언니"

야노시호, 아유미 아기 위해 '200만 원 명품' 준비…"역시 부자언니"

야노시호, 아유미 아기 위해 '200만 원 명품' 준비…"역시 부자언니"

[스포츠조선 김준석 기자] 모델 야노 시호가 절친 아유미를 찾아 통 큰 선물 플렉스를 선보였다.

27일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노시호가 절친 아유미의 집을 찾아 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 야노시호는 양손 가득 선물을 들고 아유미의 집에 방문해 집구경에 나섰다.

이후 야노시호는 집에 무려 3대의 냉장고가 있는 모습을 보며 깜짝 놀라며 "일본은 냉장고가 하나 밖에 없다"라며 웃었다.

야노시호는 아유미에게 H사 명품 립스틱을 선물 했고, 야노시호는 "역시 부자언니"라고 말해 웃음을 자아냈다.

야노시호는 아유미의 아이에게 무려 200만원대 명품 원피스를 선물하며 "2년이나 늦어서 미안하다"라고 사과했다.

하지만 아유미는 "괜찮다. 20년 짜리 선물이다"라고 웃었다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

28기 정숙♥영철, 결혼식 일주일 앞두고 날벼락 "큰 문제 생겨 미치겠다"

2.

'건강 빨간불' 김종국, 결국 병명 밝혔다.."전정신경염 완치 안돼, 물도 못마신다"

3.

'마약 누명' 이상보, 숨진 채 발견..소속사 "상황 파악 중"[공식]

4.

성시경, '뼈말라' 장원영·온유에 "너무 말라서 마음 아파, 예뻐져서 다행"

5.

오윤아, '위고비 無반응' 100kg 자폐子 걱정 "수면제 끊고 잠도 못자"

연예 많이본뉴스
1.

28기 정숙♥영철, 결혼식 일주일 앞두고 날벼락 "큰 문제 생겨 미치겠다"

2.

'건강 빨간불' 김종국, 결국 병명 밝혔다.."전정신경염 완치 안돼, 물도 못마신다"

3.

'마약 누명' 이상보, 숨진 채 발견..소속사 "상황 파악 중"[공식]

4.

성시경, '뼈말라' 장원영·온유에 "너무 말라서 마음 아파, 예뻐져서 다행"

5.

오윤아, '위고비 無반응' 100kg 자폐子 걱정 "수면제 끊고 잠도 못자"

스포츠 많이본뉴스
1.

"亞게임 2연패 도전!" '수영괴물'황선우 자유형 200m 반박불가1위! 2위 김우민X3위 이호준+김민섭X김준우 NEW 계영 멤버! 김영현 "아깝다 0.01초"[경영국대선발전]

2.

'韓 0-0 무' 덴마크vs'2-1 승' 체코, 홍명보호 월드컵 첫 상대 압축...체코가 더 무난한 상대

3.

"12년만의 亞게임 감격,그것도 한신이라니!" 조현주 자유형200m 1분58초 쾅! 2014년 인천→2026년 아이치-나고야, 빛나는 분투의 결실[경영국대선발전]

4.

김윤하·조영건에 박주성까지 어깨 부상…키움, 개막 전부터 마운드 '흔들'

5.

패패승승승! 허수봉을 막을 수 없다! 현대캐피탈, 대역전쇼 → 우리카드 3-2 꺾고 플레이오프 기선 제압

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.