故이상보, 마지막 흔적은 '게시물 없음'…SNS 모든 기록 지우고 떠났다

기사입력 2026-03-27 21:43


故이상보, 마지막 흔적은 '게시물 없음'…SNS 모든 기록 지우고 떠났다
사진=KBS 제공

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이상보가 45세의 나이로 세상을 떠난 가운데, 그의 SNS가 모든 기록이 삭제된 상태로 확인되며 안타까움을 더하고 있다.

27일 경찰과 연예계에 따르면 이상보는 지난 26일 자택에서 숨진 채 발견됐다.

가족의 신고를 받고 출동한 경찰은 현재 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

특히 비보가 전해진 직후 확인된 이상보의 개인 SNS 계정은 모든 게시물이 삭제된 상태였다.

프로필 사진을 비롯해 팬들과 소통하던 글과 댓글, 일상을 기록했던 게시물까지 모두 사라지고 '게시물 없음'이라는 문구만 남아 눈길을 끌었다.

생전 팬들과 활발히 소통해왔던 만큼, 마지막 흔적마저 지워진 SNS 상태는 팬들에게 더 큰 슬픔을 안기고 있다.

이상보는 지난 2022년 우울증 약물 복용으로 인해 마약 투약 의혹을 받는 등 힘든 시간을 겪었지만, 이후 억울함을 해소하고 연기 활동을 이어가며 재기를 준비해왔다.

2006년 KBS2 '투명인간 최장수'로 데뷔한 그는 '며느리 전성시대', '못된 사랑', JTBC '사생활' 등 다양한 작품에서 존재감을 드러냈다.


특히 '미스 몬테크리스토', '우아한 제국' 등에서 주연으로 활약하며 시청자들의 사랑을 받았다.

갑작스러운 비보에 팬들은 "이제는 편안한 곳에서 쉬길 바란다", "믿기지 않는다" 등의 추모 메시지를 남기며 고인을 애도하고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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